Reacher saison 2 : Premier trailer musclé et date pour la série avec Alan Ritchson

Amazon Prime Video dévoile un trailer et une date de diffusion pour la saison 2 de Reacher.

Prime Video a publié la bande-annonce officielle pleine d’action ainsi que la date de première de la saison 2 de la série à succès Reacher. Et comme le montre la vidéo, le dur à cuire Jack Reacher ne recule devant rien pour protéger les membres de son ancienne unité de l’armée américaine lorsqu’ils sont pourchassés par un meurtrier.

La deuxième saison de huit épisodes sera lancée avec les trois premiers épisodes le 15 décembre, les épisodes suivants étant diffusés chaque semaine jusqu’au 19 janvier 2024.

Basée sur Bad Luck and Trouble, le 11ème tome de la série à succès mondiale de Lee Child, la saison 2 de Reacher commence lorsque l’enquêteur vétéran de la police militaire Jack Reacher, joué par Alan Ritchson, reçoit un message codé indiquant que les membres de son ancienne unité de l’armée américaine, les 110e MP Special Investigations, sont mystérieusement et brutalement assassinés un par un.

Tiré de son style de vie de vagabond, Reacher retrouve trois de ses anciens coéquipiers devenus sa famille de coeur pour enquêter, dont Frances Neagley (Maria Sten) ; Karla Dixon (Serinda Swan), une juricomptable pour qui Reacher a longtemps eu un faible ; et le père de famille David O’Donnell (Shaun Sipos). Ensemble, ils commencent à relier les points dans un mystère où les enjeux augmentent à chaque instant, ce qui soulève la question de savoir qui les a trahis et qui mourra ensuite. Utilisant son mélange inimitable d’intelligence et de taille, Reacher ne reculera devant rien pour découvrir la vérité et protéger les membres de son unité. S’il y a une chose que Reacher et son équipe savent avec certitude, c’est qu’il ne faut pas plaisanter avec les enquêteurs spéciaux.

Le casting est complété par Ferdinand Kingsley dans le rôle d’A.M., un mercenaire que la sécurité intérieure qualifie de « fantôme » ; Robert Patrick dans le rôle de Shane Langston, chef de la sécurité d’un entrepreneur privé de défense aux antécédents douteux ; et Domenick Lombardozzi dans le rôle du détective coriace du NYPD, Guy Russo.

Rendez-vous le 15 décembre sur Prime Vidéo pour la saison 2 de Reacher.

Reacher saison 2 – Bande-annonce