Sandman Partie 2 : Indya Moore de Pose rejoint la série (photos de tournage)

Des photos de tournage des nouveaux épisodes de Sandman révèlent la présence d’Indya Moore de Pose et confirme le retour de la Mort.

La seconde partie de la série Sandman est actuellement en tournage et il semble qu’Indya Moore, connue pour son rôle dans la série Pose, a rejoint le casting. En effet, des photos de tournage posté sur Twitter par Sandman News la montre aux côtés de Tom Sturridge alias Rêve/Morpheus et confirment aussi le retour de Kirby Howell-Baptiste dans le rôle de la Mort.

Pour le moment, le rôle de Moore n’est pas connu et Netflix n’a pas confirmé son casting, mais si on se fie aux romans graphiques, elle pourrait incarner Wanda, une femme transgenre qui vit à New York avec Barbie, jouée par Lily Travers dans la saison 1.

Sur les photos, Rêve se trouve dans un cimetière avec sa sœur Mort, ce qui laisse entendre qu’il va passer une autre journée avec elle alors qu’elle visite un ou plusieurs de ses « clients ». Avec Moore dans les environs, il est possible qu’elle soit la personne qui passe de l’autre côté et que la Mort aide à apaiser.

Netflix n’a pas encore révélé les détails des prochains épisodes de Sandman, y compris le nombre d’épisodes, les nouveaux membres de la distribution et les histoires traitées cette fois.

Vivienne Acheampong (Lucienne), Mason Alexander Park (Désir) et Gwendoline Christie (Lucifer) seront de retour dans la seconde partie de Sandman.

En attendant les prochains épisodes, la première partie de Sandman est à voir sur Netflix.

Source : Sandman News / Crédit ©FX/DR