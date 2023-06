Doctor Who saison 14 : Une ancienne comparse du Docteur de retour

Bonnie Langford, qui incarnait Melanie Bush dans Doctor Who dans les années 80, fait son retour dans la série.

Une ancienne partenaire du Docteur va faire son retour dans la série culte Doctor Who. Bonnie Langford, qui a incaré Melanie Bush dans les années 80, fait son retour dans la série. À partir de 1986, Langford a joué aux côtés des versions du Docteur interprétées par Colin Baker et Sylvester McCoy. Elle a repris le rôle l’année dernière pour le dernier épisode de Jodie Whittaker dans le TARDIS.

« Ouvrez grandes les portes du TARDIS, car Bonnie est de retour ! » a déclaré le showrunner Russell T Davies dans un communiqué. « Quel honneur et quel plaisir d’accueillir à nouveau le personnage de Melanie, après une trop longue absence. Et ce n’est pas qu’un caméo, Bonnie est au cœur de l’action, combattant des monstres, le chaos et des cliffhangers, juste à du côté du Docteur, comme au bon vieux temps. »

« Je suis absolument ravie de ramener Melanie Bush », a déclaré Langford. « Faire partie de la distribution, de l’équipe technique et de l’équipe de production exceptionnelles dirigées par la force de la nature qu’est Russell T Davies est un moment fort de ma carrière. Je suis tellement privilégiée et fière d’avoir été membre de la famille Doctor Who depuis l’ère classique et être incluse dans la nouvelle génération est phénoménal. »

Doctor Who reviendra en novembre (sur la BBC et Disney+) avec un trio d’épisodes spéciaux pour célébrer le 60e anniversaire avec les retours de David Tennant et Catherine Tate. Après cela, Tennant et Tate passeront la main à Gatwa et à sa co-star Millie Gibson. Le premier épisode de Gatwa en tant que quinzième Docteur sera diffusé pendant la période des fêtes de fin d’année.

Source : EW / Crédit ©BBC