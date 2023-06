Ahsoka : Nouvelles photos, promo et une date de lancement sur Disney+

Disney+ annonce une date de lancement pour la série Star Wars Ahsoka et dévoile une nouvelle promo ainsi que des images.

Ahsoka Tano arrivera enfin dans ses aventures en solo au mois d’aout. Disney+ a annonce que la série Ahsoka, portée par Rosario Dawson sera lancée le 23 aout sur sa plateforme. La série, composée de 8 épisodes, sera diffusée à raison d’un épisode par semaine.

Un nouveau spot TV de trente secondes est à voir en fin d’article et de nouvelles photos sont à voir ci-dessous.

La nouvelle série suivra l’ancienne Jedi – qui a fait ses débuts en live-action pendant la saison 2 de The Mandalorian et est apparue plus tard dans Le Livre de Boba Fett – alors qu’elle enquête sur une menace émergente pour la vulnérable Nouvelle République.

En plus de Rosario Dawson, qui joue le personnage principal, le casting comprend Natasha Liu Bordizzo dans le rôle de Sabine Wren, Eman Esfandi en tant qu’Ezra Bridger, Mary Elizabeth Winstead comme membre de la rébellion Twi’lek Hera Syndulla, Lars Mikkelsen dans le rôle du Grand Amiral Thrawn, Genevieve O’Reilly joue Mon Mothma, Ray Stevenson et Ivanna Sakhno incarnent les méchants Baylan Skolland et Shin Hati, Diana Lee Inosanto est Morgan Elsbeth et David Tennant en tant que voix du droïde Huyang.

La première saison d’Ahsoka est réalisée par Dave Filoni (Rebels, The Mandalorian), Peter Ramsey (The Mandalorian), Steph Green (Watchmen), Geeta Patel (House of the Dragon), Jennifer Getzinger (Jessica Jones) et Rick Famuyiwa (The Mandalorian).

Rendez-vous le 23 aout sur Disney+ pour la saison 1 d’Ahsoka.

Ahsoka – Spot TV : Le commencement (VF)

Ahsoka – Spot TV : Le commencement (VO)

Crédit ©Disney+/Lucasfilm