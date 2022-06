Demimonde : HBO abandonne la série de J.J. Abrams

HBO abandonne la série Demimonde de J.J. Abrams à cause de problèmes de budget.

HBO n’avance finalement pas avec l’ambitieuse série dramatique de science-fiction de J.J. Abrams, Demimonde. La décision intervient après des semaines de discussions entre Abrams, sa société de production Bad Robot et Warner Bros. Television, qui se sont concentrées sur le budget de la série.

Selon Deadline, les studios Warner Bros. Television et HBO, avaient essayé de réduire les coûts, mais Bad Robot est resté ferme sur le budget proposé, qui serait d’environ 200 millions de dollars. La société d’Abrams n’était pas d’accord pour réduire ce coût assez élevé.

Cette conversation sur le budget de Demimonde s’est faite alors que Warner Bros est en pleine restructuration depuis la fusion avec Discovery. La société d’Abrams était en pleine réévaluation de son contrat avec Warner qui inclue les secteurs du cinéma, de la télévision, du jeu vidéo et du contenu en ligne.

HBO a décroché Demimonde il y a quatre ans après une guerre d’enchères remportée contre Apple TV+. A l’époque, Abrams a choisi HBO parce qu’il était impressionné par ce que la chaîne premium a fait avec Westworld, une autre série qu’il a produit pour la chaine premium. Il a aussi produit Lovecraft Country pour HBO.

Demimonde est une série qui suit une famille, composée d’une femme scientifique nommée Olive Reed (Danielle Deadwyler), de son mari et de leur fille, qui vont être victimes d’un terrible accident. Alors que sa mère est dans le coma, la fille va commencer à fouiller dans les recherches de sa mère et se retrouve transportée dans un autre monde en plein milieu d’une bataille contre des forces monstrueuses. Son père va ensuite la suivre dans ce nouveau monde et Olive va tout faire pour retrouver sa famille.

Si Abrams produit actuellement plusieurs séries, Demimonde devait marquer son retour à la télé en tant que scénariste puisque c’est la première série qu’il écrivait depuis Fringe qui s’est terminée en 2013. C’est aussi sa première création en solo depuis Alias.

Kira Snyder, Rand Ravich et Far Shariat seraient de showrunners tandis qu’Abrams était à la réalisation.

Pour le moment, on ne sait pas si Demimonde sera proposée à d’autres chaines.

