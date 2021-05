Agents of S.H.I.E.L.D. et Agent Carter : Les séries retirées du canon MCU ?

Disney et Marvel Studios ont-ils retiré Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Runaways et Inhumans du canon MCU ?

Disney+ est actuellement l’endroit où les fans de Marvel ont leur dose de séries live-action grâce à WandaVision et Falcon et le Soldat de L’Hiver et bientôt Loki. Avant que ces séries viennent s’ajouter au MCU, d’autres séries existaient sur d’autres plateformes et elles étaient considérée comme faisant partie du MCU, même si c’était à un niveau très léger.

Parmi ces séries, on comptait Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Runaways et Inhumans. Les deux premières sont très liées aux MCU puisque les personnages principaux (Coulson pour S.H.I.E.L.D. et Peggy pour Carter) ont fait leurs premiers pas sur grand écran avant d’avoir leur série. Pour les deux autres, il n’y avait pas vraiment de lien direct mais elles étaient tout de même vaguement dans le même univers.

Aujourd’hui des fans sur Reddit ont fait une découverte sur Disney+ qui sous-entend que ces séries ont été retirées du canon du MCU. Elles ne se trouvent pas dans la section « Univers Marvel », elles ont été mises à part dans une section nommée « Héritage Marvel Films et Séries ».

On notera tout de même que ce changement de section n’a pas été opéré dans tous les pays où la plateforme est disponible. En France, Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Runaways et Inhumans se situent dans la section « Séries et productions spéciales live-action Marvel ». Il existe une section « Héritage Marvel Films » et une section « Héritage Marvel Animation» mais pas « Héritage Marvel Séries ». Cependant, ces séries ne sont pas dans « Univers Marvel » en France.

Disney+ US a aussi les séries (sauf Agents of S.H.I.E.L.D. qui n’est pas disponible chez eux) dans « Séries et productions spéciales live-action Marvel ».

Est-ce que cela signifie que les évènements de ces séries sont effacés de l’histoire du MCU et sont indépendantes ? Pour le moment, aucune confirmation n’a été faite du côté de Disney et Marvel, on ne sait donc pas quel est leurs statuts pour le moment. Mais ça ne sent pas très bon surtout que des rumeurs de casting pour la série Secret Invasion laissent entendre que Daisy Johnson alias Quake – jouée par Chloé Bennet dans Agents of S.H.I.E.L.D. -, serait recastée. Si c’est le cas, cela confirmera que Agents of S.H.I.E.L.D. n’est plus canon.

Il y a aussi des rumeurs en cours selon lesquelles Marvel pourrait ramener des acteurs des séries Netflix – en particulier Charlie Cox, Krysten Ritter et Jon Bernthal – pour reprendre leurs rôles Marvel dans les futurs titres MCU sans faire référence aux séries Netflix de quelque manière que ce soit. Si ces rumeurs s’avèrent justes, alors l’avis de Marvel à propos de toutes les séries pré-Disney+ semble assez claire, ils ne les considèrent pas et souhaitent les oublier.

Source : Redditn The Direct / Crédit ©Disney/Marvel