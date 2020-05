Little Fires Everywhere : La série de Reese Witherspoon et Kerry Washington sur Prime Video

La série Little Fires Everywhere, basée sur le best-seller de Celeste Ng, avec Reese Witherspoon et Kerry Washington sera disponible fin mai sur Prime Video.

Après sa diffusion sur Hulu aux Etats-Unis, la série Little Fires Everywhere arrive bientôt en Europe, en Amérique Latine, au Canada et en Australie, sur la platforme Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video a annoncé aujourd’hui que la série dramatique très attendue, Little Fires Everywhere, produite et mettant en vedette Reese Witherspoon (Big Little Lies) et Kerry Washington (Scandal), sera lancée en exclusivité sur Prime Video en France le 22 mai dans sa version originale sous-titrée en français. Les doublages français arriveront plus tard cette année.

« Reese Witherspoon et Kerry Washington ont été les fers de lance de Little Fires Everywhere, à la fois en tant que productrices talentueuses via leurs sociétés Hello Sunshine et Simpson Street, et en tant qu’actrices exceptionnelles », a déclaré Jennifer Salke, directrice des studios Amazon.

Elle ajoute : « C’est le type de contenu télévisuel exclusif et passionnant que nos clients adorent, ce qui en fait le titre parfait pour les téléspectateurs de Prime Video dans le monde entier. Les fans du roman à succès attendent cette série avec impatience, c’est pourquoi nous sommes ravis de la mettre à la disposition des membres de Prime Video ».

Basée sur le best-seller de Celeste Ng de 2017, Little Fires Everywhere suit les destins entremêlés de la famille parfaite, la famille Richardson, et d’une mère et d’une fille énigmatiques qui vont bouleverser leurs vies. L’histoire explore le poids des secrets, la nature de l’art et de l’identité, l’attrait féroce de la maternité et le danger de croire que suivre les règles peut éviter le désastre.

Le casting comprend Reese Witherspoon (Elena Richardson), Kerry Washington (Mia Warren), Joshua Jackson (Bill Richardson), Rosemarie DeWitt (Linda McCullough), Jade Pettyjohn (Lexie Richardson), Jordan Elsass (Trip Richardson), Gavin Lewis (Moody Richardson), Megan Stott (Izzy Richardson), Lexi Underwood (Pearl Warren) et Huang Lu (Bebe).

La série est produite par Hello Sunshine de Reese Witherspoon, Simpson Street de Kerry Washington et ABC Signature Studios, qui fait partie de Disney Television Studios. Liz Tigelaar (Life Unexpected, Casual) est créatrice, showrunner et productrice exécutive.

La série est également produite par Lauren Levy Neustadter, Pilar Savone et Lynn Shelton ainsi que l’auteure Celeste Ng.

Rendez-vous le 22 mai prochain sur Amazon Prime pour découvrir la série.

Little Fires Everywhere – Bande-annonce VOST