Orphan Black Echoes : Nouvelle série spin-off officiellement annoncée

AMC annonce la commande de la série Orphan Black Echoes, spin-off de la série Orphan Black.

Que le Clone Clone et les Sestras se réjouissent, l’univers d’Orphan Black sera bientôt de retour avec une nouvelle série. AMC Networks a annoncé cette semaine qu’une nouvelle série intitulée Orphan Black: Echoes a été officiellement approuvée et arrivera sur AMC, AMC+ et BBC America en 2023.

Bien que l’on ne sache pas si la star de la série originale primée aux Emmy Awards, Tatiana Maslany, sera impliquée dans le projet, le co-créateur d’Orphan Black, John Fawcett, revient en effet en tant que réalisateur et producteur exécutif de la nouvelle série. Echoes a été créée par Anna Fishko, qui agit également en tant que showrunner.

AMC a publié la description suivante de la série : « Se déroulant dans un futur proche, le nouvel Orphan Black plonge profondément dans l’exploration de la manipulation scientifique de l’existence humaine. Il suit un groupe de femmes alors qu’elles se frayent un chemin dans la vie de l’autre et embarquez pour un voyage passionnant, percez le mystère de leur identité et découvrez une histoire déchirante d’amour et de trahison. »

Alors que la série originale Orphan Black s’est terminée en août 2017, la nouvelle d’un spin-off est apparue pour la première fois en 2019, avec diverses versions provenant de différents scénaristes. Alors qu’AMC était à la recherche d’une nouvelle série, un podcast intitulé Orphan Black: The Next Chapter, publié par Realm mettant en vedette Maslany et reprenant huit ans après les événements de la série télévisée, a vu le jour l’année dernière.

La saison 2 de ce podcast (qui s’est récemment terminée) a ajouté des personnages de la série originale sous la forme de Jordan Gavaris (Felix), Evelyne Brochu (Delphine) et Kristian Bruun (Donnie). Aucun mot sur si l’un de ces acteurs sera impliqué dans la nouvelle incarnation de la série.

Source : Deadline / Crédit ©AMC