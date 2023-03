The Flash saison 9 : Grant Gustin marque la fin du tournage avec un message émouvant

Clap de fin pour Grant Gustin qui vient de terminer le tournage de la dernière saison de The Flash.

Grant Gustin a officiellement raccroché son costume de super-héros : la star de The Flash a marqué son dernier jour de tournage sur la série CW avec un post Instagram émouvant mardi.

Accompagné d’une photo de lui sur le plateau dans son costume de Flash debout sur un écran vert et de photos avec sa famille, Gustin a déclaré : « J’ai dit au revoir à The Flash et à ma famille Flash samedi. C’était une journée très spéciale, avec des moments que je chérirai pour le reste de ma vie. Ma famille a pu voir mon dernier plan en tant que Flash – c’est quelque chose que je n’aurais jamais pu imaginer il y a près de 10 ans quand j’ai commencé ce voyage. »

Notant que la photo a été prise quelques instants avant son plan final, il a ajouté : « J’ai eu l’occasion de remercier l’équipe, qui a travaillé plus d’heures que quiconque ne peut l’imaginer et qui est la raison pour laquelle nous avons pu réaliser 184 épisodes de The Flash. Plus que tout, discuter et rire entre les prises (et parfois pendant les prises) avec tant d’entre eux me manquera. Peu importe à quel point ce voyage a parfois été difficile, je sais que j’ai ri tous les jours au travail au cours des 9 dernières années et plus. »

Gustin a admis : « J’ai fait beaucoup d’erreurs et j’ai beaucoup grandi au cours de ce voyage », tout en remerciant le directeur de casting de Flash David Rapaport, le producteur exécutif Peter Roth, le co-créateur Geoff Johns et les producteurs exécutifs David Nutter et Greg Berlanti « pour l’opportunité de toute une vie – une vie que j’ai essayé de ne jamais tenir pour acquise. Une opportunité que je n’avais honnêtement pas l’impression de mériter parfois. Merci d’avoir cru en moi. »

Il a également remercié ses collègues membres de la distribution, les stars invitées et les fans : « La série a subi de nombreux changements, mais tant de gens sont restés avec nous à travers tout cela. »

Enfin, il a déclaré être : « Honoré d’avoir eu la chance d’incarner ce personnage emblématique. Je lui ai donné absolument tout ce que j’avais. C’est tout pour le moment. » Plus tard, il a posté une vidéo de lui raccrochant littéralement son costume Flash rouge dans sa caravane pour la dernière fois, le tapotant affectueusement et disant : « Merci, mon pote. »

La saison 9 de The Flash est diffusée chaque mercredi sur la CW, avec le final prévu le 24 mai.

Crédit ©CW