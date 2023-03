Daredevil Born Again : Jon Bernthal revient en Punisher

Jon Bernthal reprend son rôle de Punisher dans Daredevil Born Again, mais Deborah Ann Woll et Elden Henson ne devraient pas revenir.

Le vœu des fans de Daredevil et Punisher a été exaucé. Jon Bernthal revient dans l’un de ses rôles les plus emblématiques. Selon le Hollywood Reporter, l’acteur reprendra le rôle de Frank Castle, alias l’anti-héros le Punisher, dans Daredevil: Born Again de Marvel Studios pour Disney+.

Bernthal rejoint Charlie Cox et Vincent D’Onofrio qui reprennent les rôles de Matt Murdock et Wilson Fisk respectivement, qu’ils tenaient dans la série Netflix. Cependant, d’autres personnages de la série de Netflix ne devraient pas revenir. THR note que Deborah Ann Woll et Elden Henson ne reprendront pas les rôles de Karen Page et Foggy Nelson, les complices de Murdock. Pour le moment, on ne sait pas si ces personnages seront absents de l’histoire ou recastés.

Born Again tire son titre d’une histoire de Daredevil publiée en 1986, écrit par Frank Miller et dessiné par David Mazzuchelli. La série s’inspire de cette intrigue, bien que l’on ne sache pas dans quelle mesure. Le Punisher, par exemple, n’a fait aucune apparition dans l’histoire dont le point central est Daredevil contre Wilson Fisk, alias le Kingpin (le Caïd).

Bernthal a joué le personnage pour la première fois dans la version Netflix de Daredevil, faisant ses débuts avec le personnage lors de la deuxième saison en 2016. Il a ensuite eu sa propre série pour Netflix, incarnant le personnage principal pendant deux saisons de The Punisher, qui s’est étendue de 2017 à 2019.

Contrairement aux autres séries Marvel, qui ont généralement entre six et neuf épisodes par saison, Born Again doublera la mise avec un total de 18 épisodes. Les scénaristes et producteurs exécutifs Matt Corman et Chris Ord sont derrière la série, dont le tournage démarre ce mois-ci à New York avec une diffusion prévue sur Disney+ au printemps 2024.

Source : THR / Crédit ©Marvel