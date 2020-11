The Mandalorian saison 2 : Les créatures de l’épisode 2 en lien avec L’Empire Contre Attaques

Les créatures de l’épisode 2 de The Mandalorian sont en lien avec L’Empire Contre Attaque et Star Wars Rebels.

La saison 2 de The Mandalorian continue sa diffusion sur Disney+ et dans le deuxième épisode, The Passenger, Mando et L’Enfant se retrouvent sur une planète gelée. Accompagnés de leur passagère « femme grenouille », ils font face à des créatures terrifiantes, des araignées géantes de glace féroces qui les attaquent de toute part.

Le dessin de l’araignée correspond à un dessin conceptuel vieux de plusieurs décennies du célèbre artiste de Star Wars Ralph McQuarrie pour les « araignées blanches noueuses » qui auraient pu se trouver sur la planète Dagobah de Yoda dans le film L’Empire Contre Attaque.

Le concept de McQuarrie a ensuite évolué pour devenir une araignée appelée Krykna, une forme de grande araignée prédatrice apparue dans plusieurs épisodes de la série animée Star Wars Rebels.

Si vous êtes fans de Game of Thrones, vous y verrez peut-être aussi une association en ce qui concerne ces araignées puisque ce genre de créatures existe dans le monde créé par George R.R. Martin. Elles ont failli apparaitre durant la Bataille de Winterfell mais logistiquement, c’était trop compliqué parce qu’il y avait déjà les dragons, les Marcheurs Blancs les géants et tout le reste.

