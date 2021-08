Peacemaker : La série est plus calme que The Suicide Squad

James Gunn confie que la série Peacemaker avec John Cena est plus calme que The Suicide Squad.

Alors que les fans autour du monde découvrent la vision de James Gunn de The Suicide Squad et ont eu un premier aperçu de Peacemaker, le personnage s’apprête à avoir sa propre série.

John Cena reprendra son rôle de Peacemaker dans une nouvelle série pour HBO Max, et le réalisateur James Gunn est également impliqué dans le projet. Cela signifie que la qualité et l’esprit de The Suicide Squad devraient rester intacts dans la série dérivée Peacemaker, mais cela ne signifie pas que ce sera exactement la même chose.

Dans une nouvelle interview avec THR, Gunn a comparé les deux projets et a déclaré que Peacemaker sera un peu plus calme que son homologue sur grand écran.

« Il y a beaucoup de similitudes avec The Suicide Squad en ce sens qu’il n’y a pas de limites, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont très différentes, c’est plus calme à certains égards. Il s’agit très spécifiquement d’un groupe de personnes différent, donc c’est un peu plus sur la société. L’un des protagonistes est Peacemaker et l’un des protagonistes est Danielle Brooks, qui joue Leota Adebayo. Et elle a une vision politique du monde très différente de celle de Peacemaker », a déclaré Gunn.

« C’est donc juste un peu ce qui se passe dans le monde, mais parce que c’est une série, vous avez vraiment plus de temps pour approfondir ces personnages et creuser beaucoup plus profondément dans le drame et la comédie qu’ils dégagent. Donc il y a beaucoup de similitudes, mais c’est encore plus ancré dans la réalité, c’est plus naturel et plus réel. Mais c’est toujours dans un grand scénario de science-fiction qui dure une saison. Le scénario principal dure cette saison, donc cela ne veut pas dire qu’il n’y en a qu’une saison de Peacemaker », a déclaré Gunn.

Il laisse ainsi entendre que plus de saisons sont possibles pour Peacemaker.

Pour le moment, il n’y a pas de date de diffusion ecxacte pour la série, mais on sait que le tournage est déjà terminé et que HBO Max vise une diffusion début 2022. En attendant, The Suicide Squad est à voir dans les salles.

Source : Comic Book / Crédit ©Warner Bros