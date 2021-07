The Witcher Blood Origin : Michelle Yeoh dans la préquelle de The Witcher

Michelle Yeoh de Star Trek Discovery rejoint le casting de la série préquelle, The Witcher Blood Origin.

Netflix a décidé d’annoncer quelques nouvelles dans le monde de The Witcher avant leur convention WitcherCon ce vendredi. On apprend ainsi que Michelle Yeoh (Star Trek Discovery), rejoint le casting de la série préquelle The Witcher Blood Origin, actuellement en préparation.

Cette série limitée de six épisodes, se déroule 1 200 ans avant The Witcher dans un monde elfique. C’est l’histoire du premier prototype de Witcher et des événements entourant la « conjonction des sphères », l’événement surnaturel qui a fait fusionner les mondes des monstres, des hommes et des elfes.

Yeoh joue le rôle de Scían, la toute dernière de sa tribu nomade d’elfes épéistes. « Personne ne peut s’approcher de son talent artistique avec la lame, et personne ne porte autant de perte dans son cœur », selon une description du personnage. « Lorsqu’une chance se présente de récupérer une épée sacrée volée, prise à sa tribu déchue par des moyens néfastes, elle se lance dans une quête mortelle qui changera l’issue du continent. »

Lauren Schmidt Hissrich, la showrunner de The Witcher, est la productrice exécutive de Blood Origin. Declan de Barra sera showrunner et Andrzej Sapkowski, qui a écrit les romans originaux de Witcher, sert de consultant créatif.

.

Blood Origin est l’un des projets en cours pour étendre davantage le monde cinématographique de The Witcher, qui suit Cavill dans le rôle de Geralt de Riv. Un film d’animation est également en préparation.

Source : EW / Crédit ©Getty Images/Netflix