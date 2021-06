WitcherCon : Netflix dévoile la programmation de l’événement The Witcher

Netflix dévoile la programmation de la WitcherCon qui se tiendra le 9 juillet 2021.

Netflix et CD Projekt Red ont dévoilé le programme du prochain WitcherCon, tout premier événement multi-supports consacré à l’univers du Witcher, qui se tiendra à distance dans le monde entier.

Le programme complet comprend notamment plusieurs débats interactifs, dont chacun réserve de nombreuses surprises exclusives provenant de la série The Witcher et du long métrage en anime – que les fans ne voudront manquer pour rien au monde !

L’événement, animé par Julia Hardy, sera également ponctué de plusieurs vidéos de format court qui donneront un aperçu inédit du tournage et de toute l’élaboration de l’univers de The Witcher.

The Witcher saison 2 – L’oracle de la destinée (table ronde)

Intervenants : Anya Chalotra, Freya Allan, Mimî M Khayisa, Paul Bullion

Les destins s’affrontent quand les acteurs et le showrunner de The Witcher sur Netflix tirent des cartes dans un jeu énigmatique de questions de fans, qui déterminera la voie de la table ronde et le sort immédiat des invités. Toutefois, il ne s’agit pas de cartes ordinaires : attendez-vous à des révélations surprises, des informations sur les coulisses et un peu de chaos tandis que nos intervenants nous feront découvrir leur voyage durant le tournage de la saison 2.

Souvenirs de la Voie : les histoires des jeux The Witcher – Par CD PROJEKT RED (table ronde)

Depuis plus de 13 ans, la série des jeux The Witcher frappe l’imagination des joueurs du monde entier. A présent, les développeurs à l’origine des jeux expliquent comment ils ont donné vie à leurs histoires prenantes, avant de revenir sur de vieux souvenirs, de dévoiler des artefacts oubliés et de se remémorer leurs moments préférés de la franchise.

Questions pour un Witcher (table ronde)

Intervenants : Błażej Augustynek, Philipp Weber, Declan De Barra, Lauren Schmidt Hissrich

Les grands esprits de The Witcher se rencontrent quand les principaux créateurs des jeux The Witcher et de la série The Witcher sur Netflix font équipe pour tester leurs connaissances sur l’univers étendu de The Witcher. Dans ce jeu qui vous rappellera les quizz des bars, les potins des coulisses et les informations inédites sont aussi recherchés que les bonnes réponses.

The Witcher par CD PROJEKT RED : au-delà des jeux vidéo (table ronde)

Intervenants : Rafał Jaki, Bartosz Sztybor, Łukasz Woźniak

De l’enquête sombre à l’horreur, jusqu’à l’Ancien Monde et au-delà, préparez-vous à découvrir l’univers étendu de The Witcher avec des détails sur les prochaines bandes dessinées et le jeu de plateau inspirés par la franchise !

Histoires du Loup Blanc : conversation sous les projecteurs avec Henry Cavill (table ronde)

Pour clore la WitcherCon, les fans auront des nouvelles de Geralt de Riv en personne, Henry Cavil, qui retrouvera le modérateur Josh Horowitz (MTV & Comedy Central) pour discuter de la fantasy, du destin et de l’univers étendu de The Witcher. Le Loup Blanc pourrait même vous réserver une ou deux surprises.

Accessible sur Twitch et YouTube, le WitcherCon sera d’abord diffusé le 9 juillet à 19h (heure de Paris). Les fans pourront suivre le WitcherCon en deux streams distincts, dont chacun comporte des contenus exclusifs. Le deuxième stream, également disponible sur Twitch et sur YouTube, débutera à 3h du matin (heure de Paris) le 10 juillet.

Pour plus d’informations sur le WitcherCon, y compris le programme détaillé, merci de vous rendre sur le site Internet officiel : WitcherCon.com.

Crédit ©Netflix