Sandman : Nouveau teaser et enfin une date de diffusion pour la série

Netflix dévoile un nouveau teaser trailer, annonce enfin une date de diffusion pour la série de Neil Gaiman et Mark Hamill prête sa voix.

La série The Sandman a enfin une date de sortie. Dans le cadre de Netflix Geeked Week, la plateforme de streaming a dévoilé un nouveau teaser pour leur prochaine adaptation télévisée du roman graphique iconique de dark fantasy créée par Neil Gaiman, Sam Kieth et Mike Dringenberg. Le teaser révèle que The Sandman sera lancé sur Netflix le 5 août.

Le premier teaser de The Sandman, qui a fait ses débuts l’automne dernier, montrait l’immortel roi des rêves Morpheus (Tom Sturridge) emprisonné par des sorciers humains comme Roderick Burgess (Charles Dance). Ce n’est pas un spoiler de dire que Morpheus ne reste pas enfermé pour toujours, et en effet ce nouveau teaser le montre se libérer et retourner au royaume.

Le nouveau teaser nous donne aussi un bref aperçu de ses frères et sœurs immortels Death (Kirby Howell-Baptiste) et Desire (Mason Alexander Park), ainsi que de l’humain John Dee (David Thewlis).

Netflix a aussi profité de l’événement pour annoncé que Mark Hamill (Star Wars) prêtera sa voix au sarcastique Mervyn Pumpkinhead, l’homme à tout faire du royaume des Rêves.

yes, you heard right: Mark Hamill will be voicing Merv Pumpkinhead in THE SANDMAN #GeekedWeek pic.twitter.com/gYF3HBNTJI — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 6, 2022

Sandman est l’histoire de Morpheus (également appelé Dream/Rêve), le roi des rêves. Au début de l’histoire, Morpheus (Tom Sturridge) est fait prisonnier par des sorciers humains qui espéraient capturer sa sœur, la Mort (Kirby Howell-Baptiste de The Good Place). Ne sachant pas quoi faire de l’être surnaturel qu’ils ont réellement attrapé, ces sorciers en herbe le laissent piégé dans leur sous-sol pendant des décennies jusqu’au jour où il s’échappe enfin pour récupérer son royaume.

Charles Dance (Game of Thrones), joue Roderick Burgess, Boyd Holbrook (Narcos) est Corinthien, alias Nightmare (Cauchemar), Lucifer sera incarné par Gwendoline Christie, Mason Alexander Park joue le rôle de Desireet Stephen Fry est Gilbert. Côté biblique, les rôles d’Abel et Cain seront respectivement joués par Asim Chaudhry et Sanjeev Bhaskar.

Rendez-vous le 5 aout pour découvrir The Sandman sur Netflix.

The Sandman – Trailer