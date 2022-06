Mercredi : Premier aperçu de Jenna Ortega dans la série de Tim Burton (teaser)

Jenna Ortega se révèle en Mercredi dans la prochaine série de Tim Burton, basée sur La Famille Addams.

Mercredi Addams est de retour dans sa propre série. Dans le cadre de sa Geeked Week, Netflix a publié un premier aperçu de Jenna Ortega en Mercredi dans sa prochaine série basée sur La Famille Addams.

Des co-créateurs Al Gough et Miles Millar et produite et réalisée par Tim Burton, Mercredi racontera une nouvelle partie de l’histoire de la famille Addams, se concentrant sur la fille de la famille alors qu’elle vie ses années d’adolescente.

« Nous ne l’avons jamais vue adolescente », a précédemment déclaré Ortega dans un entretien à EW. « Vous savez, c’est drôle et doux et presque charmant d’entendre l’obsession de cette fillette de huit ans pour le meurtre, le sang et les tripes. En vieillissant, cette attitude méchante ou [ces] remarques mordantes, c’est presque difficile de ne pas faire ça ressemble à toutes les autres adolescentes. Donc, c’est comme, comment établir ce personnage et lui donner le même feu sans la laisser devenir quelque chose qu’elle n’est pas ? »

La série de huit épisodes met également en vedette Luis Guzmán dans le rôle de Gomez Addams, Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Morticia Addams et même Christina Ricci dans le rôle d’un nouveau personnage mystérieux. Ricci, bien sûr, est connue pour jouer Mercredi Addams dans es films des années 90.

Pour le moment sans date, Mercredi devrait arriver sur Netflix au courant de l’année 2022.

Source : EW / Crédit ©Netflix/Matthias Clamer