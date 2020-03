Westworld saison 3 : Featurette et synopsis des 4 premiers épisodes

Découvrez une featurette avec Evan Rachel Wood et Aaron Paul ainsi que les synopsis des quatre premiers épisodes de la saison 3 de Westworld.

A un peu plus d’une semaine du retour de la série Westworld, HBO a posté une vidéo avec Evan Rachel Wood et Aaron Paul qui discutent de la relation entre leurs personnages. Paul, qui vient de rejoindre la série incarne un ouvrier du bâtiment nommé Caleb. Les acteurs révèlent comment leurs personnages se rencontrent dans la série. Dolores est blessée et elle tombe sur Caleb.

En plus de cette featurette, la chaîne premium américaine a dévoilé les synopsis des quatre premiers épisodes de la saison. Evidemment, les résumés sont très succincts et énigmatiques :

– Episode 3.01 intitulé “Parce Domine,” réalisé par Jonathan Nolan et co-écrit par Nolan et Lisa Joy : « Si vous êtes coincé dans une boucle, essayez de marcher en ligne droite »

– Episode 3.02 intitulé “The Winter Line,” réalisé par Richard J. Lewis et co-écrit par Matthew Pitts et Lisa Joy : « Les gens construisent beaucoup de murs. Apportez un marteau dans votre vie. »

– Episode 3.03 intitulé “The Absence of Field,” réalisé par Amanda Marsalis et écrit Denise Thé : « Si vous n’aimez pas ce que vous voyez dans le miroir, ne blâmez pas le miroir. »

– Episode 3.04 intitulé “The Mother of Exiles,” réalisé par Paul Cameron et co-écrit par Jordan Goldberg et Lisa Joy : « La vérité ne vous libère pas toujours. »

Composée de 8 épisodes, la saison 3 de Westworld démarre le 16 mars prochain sur OCS.

Westworld saison 3 – Featurette

Crédit ©HBO