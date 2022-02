Hawkeye : Concept art d’un costume non utilisé de Yelena

Découvrez le concept art d’un costume non utilisé pour Yelena Belova dans la série Hawkeye.

Bien avant qu’un projet Marvel soit filmé, il y a un énorme travail en amont qui se met en place. Tout, des costumes aux décors, passe par de nombreuses interprétations avant de décider de ce qui sera projeté à l’écran, et un concept art de la série Disney+ Hawkeye a révélé l’un des costumes créés pour Yelena Belova (Florence Pugh) qui n’a pas été utilisé dans la série.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la conception des costumes d’un personnage peut changer entre le développement original et le tournage, et l’un des premiers looks de la star de retour de Black Widow lui a donné une apparence différente de celle vue à l’écran.

L’arrivée de Yelena dans Hawkeye a été mise en place dans la scène post-crédit de Black Widow. La sœur de Natasha (Scarlett Johnasson) est approchée par Valentina Allegra de Fontaine (Julia Dreyfus) qui dit à Yelena que la mort de sa sœur a été causée par Clint Barton (Jeremy Renner). Avec cette connaissance en tête, une Yelena masquée est arrivée dans le quatrième épisode de la série vêtue d’un équipement tactique pour participer à une confrontation sur un toit avec Barton, Kate Bishop et Maya Lopez (Alaqua Cox).

Le design inutilisé pour le retour de Yelena a été partagé sur Instagram par le directeur artistique Josh Nizzi, et montre Yelena en tenue tactique, un pantalon avec de nombreuses poches et un poncho dans ce que Nizzi a décrit comme une combinaison de « l’hiver humide de New York et un équipement tactique. »

Aussi cool que soit ce look, c’était clairement trop chargé. Le look final est un peu plus dépouillé sans le poncho qui n’est pas très pratique pour la bagarre.

Tous les épisodes de Hawkeye sont disponibles sur Disney+.

