Station 19 saison 3 : Andy dans une spirale infernale (spoilers)

La showrunner de Station 19 revient sur la tragédie qui frappe Andy dans la saison 3 et la portera dans une spirale infernale. SPOILERS.

Station 19 a encore frappé avec une mort inattendue. La semaine dernière, les fans étaient resté sur un cliffhanger après que Ryan (Alberto Frezza) se soit fait tirer dessus par accident par un enfant qui a mis la main sur une arme dans son appartement. Dès le début de l’épisode, alors que les secours arrivent sur place, il est trop tard, le policier est mort.

La mort de Ryan est clairement un coup dur pour Andy (Jaina Lee Ortiz) qui perd son plus vieil ami, celui qui était là quand sa mère est morte alors qu’elle n’avait que 9 ans. Mais Ryan était bien plus que son ami, c’était son premier amour. S’il est revenu à Seattle, c’était pour lui dire à quel point il l’aimait et pour l’aider à faire face à la mort éventuelle e son père. Des flashbacks ont révélé que c’était son intention, il n’aura jamais eu l’occasion de lui dire.

Durant tout l’épisode, Andy a tenté d’échapper à son chagrin en se plongeant dans le travail. Cela a marché pendant un moment mais ses sentiments refoulés vont faire surface à la fin parce qu’elle n’était pas prête à reprendre le travail. Elle est aussi passée à côté de l’opportunité de devenir Capitaine à cause de son état parce que son père a demandé à Sullivan de ne pas lui donner la promotion. C’est trop tôt pour qu’elle prenne de tels responsabilités. C’est donc Maya qui a eu le poste.

La mort de Ryan et cette promotion qui lui passe sous le nez vont être deux choses très compliquées pour Andy et cela va l’emporter dans une descente infernale dans la suite de la saison. La seule personne sur qui elle pouvait compter, celui qui l’a aidé à surmonter la mort de sa mère, n’est plus là.

Explorer le côté sombre d’Andy

Selon la showrunner Krista Vernoff, la mort de Ryan était nécessaire afin d’explorer le côté sombre d’Andy : « En regardant les deux premières saisons de la série, j’ai eu une forte impulsion pour mettre Andy dans un chemin sombre et voir comment elle s’en sort de l’autre côté », a déclaré Vernoff à EW. « J’ai vu son côté lumineux et positif et j’étais intéressée d’explorer son côté sombre et sinueux. Cela a accéléré cela. »

Elle ajoute : «Oui, cela a été extrêmement traumatisant. C’est fait exprès. La vie est pleine de traumatismes et de pertes et de chagrins et regarder des personnages que nous aimons et aimons renaître de leurs cendres et comprendre qui ils sont à la suite de ce type de perte est, pour moi, puissant. Vous ne sortez pas simplement d’une perte comme ça – vous en revenez changé. »

La mort de Ryan sert ainsi à avancer l’histoire d’Andy et montrer une autre facette de son personnage mais elle sert aussi à faire ouvrir les yeux au public sur les armes à feu. Ce genre d’accident est malheureusement très fréquent aux Etats-Unis.

« 4,6 millions d’enfants américains vivent dans des maisons avec des armes qui ne sont pas verrouillées et qui sont chargées. Trois mille enfants et adolescents américains meurent chaque année dans des tirs accidentels à domicile. C’est si courant que ça porte un nom : « Family fire ». Mais il est rare de le voir dépeint à la télévision parce que c’est si brutal, » explique Vernoff.

Elle ajoute : « Nous voulions vraiment nous assurer de protéger l’acteur tout au long de cette expérience – le garçon tenait un bloc vert dans ses mains et nous l’avons remplacé par des effets visuels. J’espère que la mort de Ryan inspirera quelqu’un à sauver sa propre famille en verrouillant ses armes. »

Station 19, c’est le jeudi sur ABC.

Source : EW / Crédit ©ABC