Fear The Walking Dead saison 8 : La série révèle ce qui est arrivé au sanctuaire de Negan

La saison 8 de Fear The Walking Dead révèle ce qui est arrivé au sanctuaire de Negan des années après. Spoilers.

L’épisode 9 de la saison 8 de Fear The Walking Dead se déroule en grande partie au Sanctuaire, révélant ce qu’est devenu l’endroit après la chute de Negan. En tant que bastion des Sauveurs de Negan, le Sanctuaire a joué un rôle majeur dans The Walking Dead entre les saisons 7 et 8.

Usine abandonnée transformée en un complexe post-apocalyptique robuste, les Sauveurs ont tenté de faire fonctionner le Sanctuaire après la défaite de Negan, mais ont finalement abandonné. Au moment où Negan y a fait son retour en solo dans la saison 9 de The Walking Dead, le Sanctuaire était complètement abandonné, dans l’ombre de son ancienne gloire.

L’épisode de Fear se déroule 7 ans après la visite de Negan. Après son départ du groupe à la fin de la saison 7 de Fear The Walking Dead, Dwight se retrouve involontairement dans des repaires familiers, ramené au Sanctuaire par un étranger bien intentionné. Bien que le retour sur l’ancien terrain de jeu de Negan ramène des souvenirs du passé à Dwight et Sherry, l’épisode met également en évidence le statut du Sanctuaire dans la chronologie actuelle de The Walking Dead, présentant de nouveaux occupants comme successeurs des Sauveurs.

L’épisode révèle que le Sanctuaire se nomme désormais The Factory (l’Usine). Cette modification confirme que les méchants introduits dans Fear The Walking Dead ne sont pas des Sauveurs restants, ils sont entièrement séparés de l’ancien groupe de Negan, tombant par hasard sur cet ancien endroit et en faisant leur nouvelle maison. Après que Rick ait vaincu Negan, les Sauveurs restants sont morts, ont dérivé ou se sont assimilés à d’autres communautés.

Preuve que ce groupe de méchants est séparé de l’ancien, lorsque Dwight mentionne le passé trouble de l’usine à Jay, qui semble déconcerté par le nom « Sanctuaire ». Tous les signes indiquent que les nouveaux résidents du sanctuaire et leurs victimes ignorent parfaitement la riche histoire du bâtiment dans The Walking Dead.

Pour faire court, à la fin de cet épisode Fear The Walking Dead, le Sanctuaire est dans un état de destruction totale. Une horde de zombies recouverts de métal entrant en collision avec les fondations déjà grinçantes du Sanctuaire, mélangée à des tirs intempestifs, entraîne l’effondrement de l’usine entière. Seul le four métallique à l’intérieur reste intact. L’ancien QG de Negan n’existe plus, mettant définitivement un terme au rôle du Sanctuaire dans l’histoire de The Walking Dead.

