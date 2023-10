Gen V : Une scène plus gore que l’Herogasm de The Boys dans l’épisode 4 ? (spoilers)

L’épisode 4 de Gen V contient probablement la scène la plus dégoûtante de toute l’histoire de The Boys. Spoilers graphique.

Si les fans de The Boys se demandaient si Gen V pourrait être aussi violent et subversif que la série originale, ils viennent d’avoir leur réponse. Alors qu’on pensait cela impossible, Gen V vient probablement de dépasser The Boys en termes de gore.

L’épisode 4 de Gen V semble avoir placé la barre plus haut non seulement pour la série elle-même, mais aussi pour l’univers The Boys en général. En effet, Gen V contient une scène tellement dégoûtante qu’on peut à peine la décrire en termes sûrs. Accrochez-vous, c’est vraiment répugnant.

Dans l’épisode, alors que Marie, inconsciente, est sur le point de se faire agresser sexuellement par un élève de Godolkin qui a la capacité de manipuler les gens mentalement, elle se réveille et se défend de la manière la plus gore possible : en lui explosant le pénis ! Vous lisez bien, le pénis de son agresseur s’engorge et explose. L’effet complet est visible à l’écran et surpasse facilement tout effet gore observé dans les trois premières saisons de The Boys.

Bien sûr, The Boys a finalement montré Herogasm dans la saison 3, mais même tout ce qui s’est passé dans cet épisode n’est pas comparable à cette scène offert par Gen V. Il est presque impossible de ne pas tourner les yeux en la regardant, c’est vraiment graphique.

Evidemment l’Herogasm a son lot de moments bien gore (et de personnes qui explosent), mais on ne peut pas nier le fait que la scène de Gen V soit centrée sur une partie de l’anatomie en particulier la rend encore plus extrême.

Le monde de The Boys a une vraie fixation phallique !

La saison 1 de Gen V contient 8 épisodes. Sachant que les trois premiers épisodes ont été dévoilés la semaine dernière et avec l’épisode 4 déjà en ligne, nous en sommes donc déjà à la moitié de la saison.

Gen V, c’est chaque vendredi sur Prime Video.

Crédit ©Prime Video