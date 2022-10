She-Hulk : Daredevil fait son entrée dans le MCU et le final se met en place (spoilers)

Charlie Cox est de retour en tant que Daredevil dans She-Hulk et le final se met en place. Spoilers.

Il est enfin de retour sur le petit écran. Dans l’épisode de She-Hulk Avocate cette semaine, Daredevil a enfin fait son entrée officielle dans le MCU. Charlie Cox a repris le rôle de Matt Murdock qu’il tenait dans la série de Netflix mais il est clairement un peu différent, un peut comme Kinpin qui n’est pas exactement le même quand on l’a revu dans Hawkeye.

Alors comment Matt Murdock entre-t-il dans l’univers de She-Hulk ? C’est très simple, il arrive en tant qu’avocat de Luke Jacobson alors que ce dernier est attaqué en justice par un gosse de riche qui se prend pour un super-héros.

Dans l’épisode, Jen alias She-Hulk prend un nouveau client, Vincent Patilio, qui se fait appeler « Leap-Frog » – et dans certains cas, « Guard Frog ». Il cherche de l’aide juridique après que son costume de justicier fabriqué par Luke ait mal fonctionné alors qu’il essayait d’empêcher deux voleurs de voler une smart TV.

Leap Frog décide de poursuivre Luke ce qui est un conflit d’intérêt pour Jen, mais elle n’a pas le choix puisque le père de Patilio est un gros client du cabinet. Elle doit donc le défendre alors que Matt est là pour défendre Luke. Durant l’audience, Matt gagne face à Jen parce que Leap Frog est en faute, c’est lui qui n’a pas suivi les instructions fournies par Luke, c’est pour ça que son costume a déraillé.

Mais après le procès, Leap-Frog décide de kidnapper Luke pour le forcer à lui faire un nouveau costume. C’est alors que Matt intervient cette fois en Daredevil pour sauver le styliste. Poursuivi par Daredevil, Leap Frog appelle She-Hulk et elle intervient (avec son nouveau costume !) pour l’aider sans savoir ce qu’il a fait.

Daredevil et She-Hulk se battent jusqu’à ce que Jen démasque Matt qui lui dit ce que Frog a fait. Les deux super-héros font ensuite équipe pour sauver Luke et ce dernier finit par pardonner Jen et lui fait sa robe pour un gala où elle est censée recevoir le prix de l’Avocate de l’Année. Mais avant le gala, Matt et Jen passent une nuit torride avant qu’il retourne à New York.

Charlie Cox est ravi de son retour et il a récemment révélé qu’il pensait que l’appel de Marvel pour son apparition dans Spider-Man No Way Home était une blague. « J’ai cru que c’était une blague ou une farce. J’ai reçu un message de l’assistant de Kevin Feige disant : « Pouvez-vous nous rappeler ? » Je pensais que ce pourrait être pour un événement caritatif à cause de Covid et que tout le monde y assisterait. Mais on m’a demandé si je voulais être dans Spider-Man, c’était fou. (…) C’est un rêve d’enfant, c’était incroyable. »

A la fin de l’épisode, quand le gala arrive et que Jen est sur le point de recevoir son prix, le groupe Intelligencia interrompt la fête avec une vidéo à charge contre elle, diffusée dans la salle. Il est révélé que Josh l’a filmée quand ils étaient ensemble et She-Hulk perd complètement le contrôle de sa rage.

La semaine prochaine, ce sera déjà le final de la série. Jen est enragée et il semble bien que le plan d’Intelligencia fonctionne et que tout le monde va lui tourner le dos.

She-Hulk Avocate, c’est le jeudi sur Disney+.

Crédit ©Disney+