Peacemaker : John Cena se fait chambrer par ses nouveaux collègues (extrait)

Découvrez un extrait de la série Peacemaker avec le personnage de John Cena qui se fait chambrer par ses nouveaux collègues.

HBO Max a dévoilé un extrait de la série Peacemaker centrée sur le personnage d’anti-héros de The Suicide Squad, joué par John Cena. Dans l’extrait Peacemaker se pointe à un diner avec ses nouveaux collègues en costume. Evidemment, ils ne manquent pas de se moquer de lui puisqu’il a l’air ridicule à leur table dans cette tenue, alors qu’ils sont tous en civil.

Cet extrait révèle que la série aura beaucoup d’humour et établie la dynamique de ce groupe nouvellement formé. Cette nouvelle équipe est composée d’Harcourt (Jennifer Holland) et Economos (Steve Agee) les deux agents d’ARGUS vus dans le film aux côtés d’Amanda Waller (Viola Davis), ainsi que deux nouveaux personnages : le chef mercenaire du groupe Clemson Murn (Chukwudi Iwuji de Designated Survivor) et la recrue d’ARGUS Leota Adebayo (Danielle Brooks de Orange is the New Black).

Créée par James Gunn, la série de huit épisodes reprend après la scène post-générique de The Suicide Squad, qui montrait que Peacemaker était toujours en vie malgré avoir été blessé par balle et laissé pour mort par Bloodsport (Idris Elba) lors de la mission du groupe à Corto Maltese.

Pour le moment sans date précise, Peacemaker fera ses débuts en janvier 2022 sur HBO Max.

Peacemaker – Extrait

Crédit ©HBO Max