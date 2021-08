Uncoupled : Nouvelle série Netflix pour Neil Patrick Harris

Neil Patrick Harris s’embarque dans une nouvelle série Netflix, Uncoupled, co-créée par Darren Star et Jeffrey Richman.

Neil Patrick Harris, lauréat aux Emmy Awards et Tony Awards, revient au genre de la comédie. Celui qui a incarné Barney Stinson pendant 9 saisons How I Met Your Mother devient la star de Uncoupled, une nouvelle comédie co-créée par Darren Star (Younger, Emily in Paris) et Jeffrey Richman (Modern Family). Harris sera également producteur exécutif du projet.

Uncoupled suit Michael (Harris), un homme qui pensait que sa vie était parfaite jusqu’à ce que son mari le surprenne et le quitte après 17 ans de vie commune. Du jour au lendemain, Michael doit faire face à deux cauchemars : perdre ce qu’il pensait être son âme sœur et se retrouver soudainement célibataire homosexuel la quarantaine à New York.

Cette nouvelle série marque le retour de Neil Patrick Harris sur Netflix, où il a joué le rôle du comte Olaf dans Les Désastreuses Aventures des Orphelins Badelaire.

Uncoupled devrait entrer en production à New York plus tar cette année.

Neil Patrick Harris sera bientôt à voir dans le film The Matrix 4 en salles en décembre et dans The Unbearable Weight of Massive Talent qui sortira en avril 2022.

Source : Deadline / Crédit ©DR