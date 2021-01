This Is Us saison 5 : Enfin des réponses sur la mère biologique de Randall (Spoilers)

Le dernier épisode en date de This Is Us fait de vraies révélations sur la mère biologique de Randall. Spoilers.

Après une longue pause, la série This Is Us est enfin de retour. L’épisode 5 de la saison 5 a résolu une grande partie du mystère qui entourait Laurel, la mère biologique de Randall. Quand il se rend à son bureau, il réalise qu’il a reçu un mail lui disant : « Je crois que j’ai connu votre mère, Laurel. Nous étions des amis proches », lit-on. « J’étais à ses côtés lorsqu’elle est décédée en mai 2015.»

Cette révélation confirme que Laurel a bien survécu après son overdose après la naissance de Randall. Un épisode précédent dévoilait la jeune femme s’est réveillée après avoir pourtant été déclarée morte. Mais Randall ne la connaitra jamais puisqu’elle est décédée il y a cinq ans.

C’est un énorme coup dur pour Randall. Pour lui, cette nouvelle information sur son passé signifie que William lui a menti. Il ne voulait donc plus rien savoir. Mais après que son thérapeute ait souligné qu’apprendre ce qui était arrivé à sa mère pourrait le faire se sentir plus enraciné dans son histoire, Randall – avec Beth à ses côtés – appelle Hai, l’homme qui lui a envoyé le mail.

Randall apprend alors que Laurel est morte d’un cancer du sein en 2015. Et à propos de William, Hai lui dit : « D’après ce que je sais de l’histoire, je crois qu’il vous disait ce qu’il pensait être la vérité. » Cela brise Randall qui est submergé d’émotions. Il est clairement triste mais il semble aussi soulagé par cette révélation. Cela veut dire que William n’a pas menti, il pensait vraiment que Laurel était morte de cette overdose.

Beth reprend le téléphone parce que Randall est sous le choc et en larmes. On apprend que Hai et Laurel se sont rencontrés à la Nouvelle-Orléans, et il souhaite pouvoir montrer à Randall la ville qu’elle aimait. « Pour voir où vivait ma mère et les choses qu’elle aimait ? J’aimerais beaucoup ça », dit Randall une fois qu’il se calme un peu.

Dans le prochain épisode, Randall se rendra à la Nouvelle-Orléans pour en apprendre plus sur sa mère, qui apparemment faisait partie d’une famille riche. Comme le montre la promo le prochain épisode, on le verra dans la ville de Laurel et Hai lui dira tout ce qu’il souhaite sur elle. Clairement, la seule chose qu’il souhaite savoir, c’est pourquoi Laurel n’a jamais cherché à le retrouver. Mais de brèves images de flashbacks montrent qu’elle voulait son petit garçon. A-t-elle changé d’avis ? Pourquoi n’a-t-elle jamais revu William après son réveil ?

This Is Us est disponible sur MyCanal en US+24.

This Is Us saison 5 – Promo 5×06 – Birth Mother