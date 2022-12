Avatar La Voie de L’eau : The Weeknd tease la musique du film

The Weeknd débarque sur Pandora et tease la musique qu’il a écrite pour le film Avatar La Voie de L’eau.

Ce dimanche, le chanteur The Weeknd a révélé qu’il faisait partie de la bande originale du film Avatar La Voie de L’eau en teasant un bout de la musique sur les réseaux sociaux. L’extrait est très court mais il donne une idée de l’ambiance très « Na’vi » du morceau.

View this post on Instagram A post shared by The Weeknd (@theweeknd)

Les comptes officiels du film sur les réseaux sociaux ont partagé la publication, confirmant ainsi la participation du musicien à la bande originale du film. Aussi, Jon Landau, le producteur de la franchise, a accueilli The Weeknd dans la famille Avatar sur Twitter accompagné d’une photo.

Pour le moment, on ne connait pas l’étendue de l’implication de The Weeknd dans la bande originale et le film.

Sam Worthington revient dans le rôle de Jake Sully, le soldat humain devenu Na’vi, aux côtés de Zoe Saldaña dans le rôle de Neytiri. Sigourney Weaver, qui a joué le Dr Grace Augustine dans le film de 2009, est de retour, mais cette fois, elle joue Kiri, la fille adoptive de Jake et Neytiri.

Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux visages qui apparaissent, d’Edie Falco à Michelle Yeoh en passant par Kate Winslet et les acteurs jouant des générations beaucoup plus jeunes de Na’vi.

Le film présentera la progéniture de Jake et Neytiri, ainsi que des membres des Metkayina, un clan de Na’vi qui habite autour des récifs océaniques. Cela inclut Cliff Curtis en tant que leader Metkayina Tonowari et Winslet en tant que mystérieuse Ronal.

Avatar La Voie de l’Eau sortira le 14 décembre 2022.

Source : EW / Crédit ©Disney/20th Century .