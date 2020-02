Young Sheldon saison 3 : Connexion touchante à The Big Bang Theory

L’épisode 16 de la saison 3 de Young Sheldon fait un joli clin d’oeil à The Big Bang Theory. Spoilers.

De temps à autre, Young Sheldon aime faire des connexions à la série mère, The Big Bang Theory. Les saisons précédentes ont révélé les origines de la berceuse Soft Kitty et celle de « Bazinga ». Et puis dans l’épisode diffusé le même soir que final de The Big Bang Theory, les spectateurs ont découvert les jeunes versions des amis de Sheldon.

Dans l‘épisode 16 de la saison 3 intitulé Pasadena, le public a eu droit à un joli moment nostalgique. Comme le titre l’indique, Sheldon s’est rendu à CalTech à Pasadena en Californie, pour la première fois. Il a ainsi eu un aperçu de sa vie future puisque c’est à CalTech qu’il fera toute sa carrière de chercheur en théorie physique.

Dans l’épisode, Sheldon voulait aller à CalTech pour assister à une conférence de Stephen Hawkins. Il voulait absolument y aller parce qu’il pensait que c’était sa seule chance de le voir. Il était loin de se douter que des années plus tard, il le rencontrera et deviendra son ami.

A la fin de l’épisode, Sheldon et son père font le tour du campus et passent devant la cafétéria, un lieu qui a vu de nombreuses scènes dans The Big Bang Theory. Au départ, la caméra est en plan serré, on ne distingue donc pas le lieu mais Sheldon dit à son père : « Imagine toutes les conversations stimulantes qui se passent à ces tables. » Puis il dit qu’il se verrait bien là un jour. Son père lui dit alors qu’il y serait vraiment bien à sa place.

La caméra passe ensuite en plan large et on réalise que c’est le réfectoire de CalTech avec la table où Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki), Raj (Kunal Nayyar) et Howard (Simon Helberg) déjeunaient régulièrement.

C’était un très beau moment, une scène très nostalgique pour les fans de The Big Bang Theory.

Young Sheldon, c’est le jeudi sur CBS. Les deux premières saisons sont disponibles sur MyCanal.

Crédit ©CBS