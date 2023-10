One Piece saison 2 : Le producteur veut Jamie Lee Curtis dans le rôle du Dr. Kureha

Le producteur de One Piece veut Jamie Lee Curtis dans le rôle du Dr. Kureha pour la saison 2.

Est-ce que Jamie Lee Curtis va croiser la route du pirate au chapeau de paille et ses amis ? Non seulement cette rencontre est possible, mais selon Matt Owens, co-showrunner de One Piece, c’est pratiquement une affaire conclue.

« Nous avons l’opportunité de faire du « stunt casting » dans certains rôles très importants, et il s’est avéré que Jamie Lee Curtis est une fan de One Piece« , a déclaré Owens au site Deadline. « Dès qu’elle a dit cela, nous nous sommes dit : ‘OK, nous devons essayer de la faire participer à la série. Que pouvons-nous faire ?’ Et le Dr. Kureha, très heureusement, est un personnage qui apparaît dans notre histoire et qui est parfait pour Jamie Lee Curtis. »

Comme le rappelle Owens, la salle des scénaristes de One Piece a envoyé à Curtis une figurine du Dr. Kureha après sa victoire aux Oscars 2023 pour son travail dans Everything Everywhere All At Once. La note d’accompagnement disait : « Félicitations pour votre statue, en voici une autre à mettre à côté. J’espère vous parler bientôt. »

La publication par Curtis de cet échange sur les réseaux sociaux « a suscité beaucoup d’intérêt chez les fans », et maintenant Owens dit qu’il essaie de donner vie au casting.

« Pour l’instant, SAG est toujours en grève, donc il n’y a pas eu de véritables conversations », confirme Owens. « Mais dès que possible, je suis prêt. Je vais l’emmener dîner, nous en parlerons. Nous ferons tout cela, car à ce stade, nous écrivons pour elle – nous voulons vraiment, vraiment qu’elle vienne jouer avec nous dans la saison 2. »

On attend de voir si Jamie Lee Curtis rejoindra la série, ce qui est certain, c’est qu’elle est fan et qu’elle a déclaré sur les réseaux sociaux : « UNE FOIS que la grève contre la cupidité de l’AMTPT sera réglée par un contrat équitable, je ferai pression aux côtés des fans passionnés pour devenir le docteur Kureha dans One Piece de Netflix. »

View this post on Instagram A post shared by Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Adaptation en live-action de la série manga populaire d’Eiichiro Oda, One Piece de Netflix, est devenu un succès instantané après ses débuts en août ; le streamer a annoncé son renouvellement à peine deux semaines plus tard.

Source : Deadline / Crédit ©DR