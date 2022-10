Titans saison 4 : Brother Blood, Mother Mayhem et Jinx se dévoilent en costumes

Les nouveaux personnages Brother Blood, Mother Mayhem et Jinx se dévoilent en costumes pour la saison 4 de Titans.

La série Titans sera présente aux festivités du New York Comic Con ce week-end. On s’attend ainsi à l’annonce d’une date précise ainsi qu’un trailer, mais pour le moment, HBO Max a dévoilé un premier aperçu de trois nouveaux personnages en costumes.

Tout d’abord, nous pouvons avoir un premier aperçu de Joseph Morgan (The Originals) en tant que Brother Blood alias Sebastian Blood. Son costume a été créé par la costumière Laura Jean Shannon.

he will rise. enjoy a first look at #brotherblood in season 4, based on the #newteentitans comics #DCTitans pic.twitter.com/ikJ2joB5YT — DC Titans on Max (@DCTitans) October 4, 2022

Ensuite, on trouve Lisa Ambalavanar (The A List) en tant qu’experte de la magie noire Jinx, dans un costume également créé par Laura Jean Shannon.

question everything you thought you knew. here’s a first look at #jinx in season 4 ✨ #DCTitans pic.twitter.com/w9ZcUwlX1g — DC Titans on Max (@DCTitans) October 4, 2022

Pour finir, Franka Potente (Claws) dans le rôle de Mother Mayhem alias May Bennett, dans un costume créé par la costumière Nola Chaters.

mother’s home. witness mother mayhem in her full glory this november on @hbomax. #DCTitans pic.twitter.com/m6x5Af1D3h — DC Titans on Max (@DCTitans) October 4, 2022

Dans la saison 4 de Titans, qui sera diffusée en novembre, l’équipe de héros titulaire retourne à San Francisco, mais pas avant de s’être arrêtée à Metropolis, après quoi elle se retrouve « dans le collimateur d’un culte surnaturel aux pouvoirs qui ne ressemblent à rien de ce qu’ils ont déjà affrontés.”

Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Joshua Orpin et Jay Lycurgo sont tous de retour pour la saison 4, tandis que les nouveaux ajouts incluent également Titus Welliver (Bosch, Deadwood) dans le rôle de l’infâme Lex Luthor.

On attend le NYCC pour plus d’infos sur la nouvelle saison. En attendant, la saison 3 de Titans est disponible en France sur Netflix.

Source : TVLine / Crédit ©HBO Max