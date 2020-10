Grey’s Anatomy saison 17 : Le Grey Sloan et Station 19 face à la pandémie (promo)

Découvrez la promo intense du cross-over de Grey’s Anatomy et de Station 19 qui traitera de la pandémie de COVID-19.

Grey’s Anatomy était l’une des nombreuses séries qui ont dû arrêter la production en mars en raison de la pandémie du COVID-19.Les fans attendent avec impatience le retour de la série après le final involontaire de la saison 16.

Maintenant que les productions ont mis en place des procédures de sécurité et des directives pour les acteurs et les équipes, Grey’s Anatomy a pu reprendre le tournage le mois dernier. Et une nouvelle bande-annonce révèle un regard sombre sur l’histoire de la pandémie de la série dans la saison 17.

Le premier épisode sera un crossover avec Station 19, qui elle a pu finir sa saison précédente à temps puisqu’il y a moins d’épisodes. Si les médecins du Grey Sloan Memorial ont eu leur part d’urgences médicales, cette crise que nous traversons est sans précédent et la série n’a pas d’autre choix que de la tacler.

La promo pour le crossover montre Meredith et ses collègues en pleine crise sanitaire avec leur équipement de protection contre le virus. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est assez intense. Ils se préparent pour le chaos et les pompiers de Station 19 sont aussi en première ligne de la crise et ils continuent aussi de combattre le feu.

Grey’s Anatomy et Station 19 reviennent le 12 novembre avec un méga crossover de 3 heures sur ABC.

Grey’s Anatomy et Station 19 – promo crossover