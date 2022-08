The Devil in the White City : Keanu Reeves confirmé pour la série Hulu

Hulu confirme que Keanu Reeves sera bien au générique de la série The Devil in the White City produite par Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio

En janvier dernier, il a été annoncé que Keanu Reeves ferait ses débuts dans un rôle principal à la télévision américaine (il a déjà joué dans la série suédoise Swedish Dick) dans The Devil in the White City, un projet basé sur le livre de Erik Larson, produit par Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio, en préparation pour Hulu.

Cette semaine, durant les TCA, la plateforme a confirmé que Keanu Reeves était bien impliqué dans le projet non seulement en tant qu’acteur, mais également en tant que producteur.

The Devil in the White City raconte l’histoire vraie de deux hommes, un architecte et un tueur en série, dont les destins ont été à jamais liés par l’Exposition universelle de Chicago de 1893. On suit Daniel H. Burnham, un architecte brillant et méticuleux qui se dépêche pour laisser son empreinte sur le monde et Henry H. Holmes, un médecin beau et rusé qui a façonné son propre « Murder Castle » pharmaceutique – un palais construit pour séduire, torturer et mutiler des jeunes femmes. L’histoire emmène le spectateur dans une tournée de meurtre, de romance et de mystère à l’âge d’or.

En janvier dernier il était dit que Reeves jouerait le rôle du tueur, mais Hulu ne l’a pas précisé, il est ainsi possible qu’il joue l’architecte.

Reeves, DiCaprio et Scorsese produiront la série avec Rick Yorn, Sam Shaw, Jennifer Davisson et Stacey Sher. Le réalisateur Todd Field a déjà signé pour réaliser les deux premiers épisodes avec Sam Shaw (Castle Rock) à l’écriture.

En attendant The Devil in the White City, Keanu Reeves reprendra son rôle de John Wick dans le quatrième volet de la franchise d’action.

Source : TVLine / Crédit ©DR