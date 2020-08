Doctor Who : Peter Capaldi n’aimait pas faire ses cascades contrairement à Jodie Whittaker

Peter Capaldi n’était pas très enthousiaste pour faire ses propres cascades dans Doctor Who, contrairement à David Tennant, Matt Smith et Jodie Whittaker.

Apparemment, Peter Capaldi n’était pas très fan des cascades dans Doctor Who. En effet, selon le coordinateur de cascades Crispin Layfield, Peter Capaldi en particulier n’était jamais trop passionné par le côté physique des choses, alors que les autres acteurs ont toujours voulu en faire plus.

Dans une récente interview avec Metro.co.uk, Crispin a expliqué : « Je dirais, David Tennant [et] Matt Smith [étaient] tous deux très, très enthousiastes. Peter aimait moins faire des cascades que les deux autres ! Certainement Matt disait : ‘je veux tout faire’. Et aussi David. »

Quant à celle qui tient actuellement le rôle, Jodie Whittaker, elle, adore aussi faire ses propres cascades et en redemande. Crispin a poursuivi en expliquant : « Et puis Jodie est arrivée, et bien sûr, je me suis dit : « Oui, je vais devoir engager une doublure pour Jodie qui aura probablement plus de chances de la doubler, mais en fait, c’était le contraire. Elle voulait absolument tout faire. »

Il ajoute : « Je veux dire, mon travail c’est de dire, « tu ne peux pas faire ça « . » Mais l’actrice est très enthousiaste et saute sur la moindre occasion de réaliser elle-même ses cascades : « Elle vient souvent vers moi sur le plateau et me dit : « Puis-je faire ci ? Puis-je faire ça ? Pourquoi est-ce que je ne fais pas cela ? » alors que j’ai une doublure qui le fait. Elle est vraiment douée. Parfois, j’ai des séquences où elle dit : « Eh bien, je veux faire ça « . Et puis je lui montre la doublure, et elle dit : « C’est bien. Vous pouvez le faire ! » »

A cause de la pandémie de coronavirus, comme la majorité des productions TV et cinéma, le tournage de la prochaine saison de Doctor Who est en stand-by. On ne sait pas encore quand les choses pourront reprendre.

Source : Metro UK / Crédit ©BBC