Sex Education : La saison 4 sera la dernière (teaser)

La série Sex Education s’arrêtera au terme de la saison 4. Découvrez le premier teaser de cette saison finale.

C’est bientôt la fin pour la série Sex Education. En effet, Netflix a annoncé que la saison 4 à venir en septembre sera la dernière. C‘est une triste nouvelle pour les fans, mais ce n’est pas vraiment une surprise sachant que plusieurs acteurs principaux ont annoncé leur départ après la saison 4.

Dans un teaser pour la nouvelle saison, Otis Milburn (Asa Butterfield) ne semble pas être plus éloquent avec ses mots qu’il ne l’était lorsqu’il a commencé son parcours en tant que sexothérapeute à Moordale Secondary.

Otis dit qu’il pense tout le temps au sexe : « Penser au sexe vient très naturellement, car tout ce que je sais sur le sexe, c’est ma mère qui me l’a appris », dit-il à une foule de lycéens sous le choc. Eric tente rapidement de sauver Otis en lui disant de dire qu’il est sexothérapeute.

Ce teaser est assez court, montrant un montage rapide de ce à quoi peuvent s’attendre les fans pour cette saison finale.

De retour pour la saison 4 aux côtés de Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie et Samantha Spiro.

En février dernier, Emma Mackey, qui sera bientôt à voir dans le film Barbie, a annoncé qu’elle ne reviendrait pas pour une saison 5 si la série était renouvelée. De plus, Ncuti Gatwa, (aussi au générique de Barbie) est désormais le personnage principal de Doctor Who et avait laissé entendre que ce sera aussi sa dernière saison en tant qu’Eric.

En amont de la saison 4, plusieurs acteurs ont quitté la série, y compris Rakhee Thakrar (Emily), Tanya Reynolds (Lily), Patricia Allison (Ola) et Simone Ashley (Olivia).

Sex Education revient le 21 septembre sur Netflix.

Sex Education saison 4 – Teaser VF

Sex Education saison 4 – Teaser VO