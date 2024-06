Gen V saison 2 : Hamish Linklater devient le nouveau doyen de Godolkin

Hamish Linklater devient le nouveau doyen de l’université Godolkin dans la saison 2 de Gen V.

L’Université Godolkin a un nouveau doyen après la disparition sanglante de celle qui occupait ce poste précédemment. Selon EW, Hamish Linklater (Midnight Mass, Legion) rejoint le casting de la saison 2 de Gen V dans le rôle de Cipher, qui remplace la doyenne Indira Shetty (Shelley Conn).

On ne sait pas s’il existe un équivalent de bande dessinée au personnage de Cipher issu des sources de The Boys, mais le personnage est décrit comme « charismatique et charmant« . La description continue : « Scientifique de formation, il est politiquement brillant et jouit de la confiance et de l’admiration des responsables au plus haut niveau. »

Shetty a connu un sort sombre dans la saison 1, Godolkin avait donc désespérément besoin d’un nouveau leadership. Après que Shetty ait secrètement expérimenté des enfants aux super-pouvoirs kidnappés de manière très douloureuse pour créer un virus capable de tuer des supers, Cate Dunlap (Maddie Phillips) a utilisé ses pouvoirs de contrôle mental pour forcer la doyenne à se trancher la gorge.

Linklater est le premier nouvel acteur annoncé pour la saison 2 de Gen V. La série a subi des changements majeurs suite au décès de Chance Perdomo, qui jouait le rôle de l’un des principaux protagonistes de Gen V, le manipulateur magnétique Andre Anderson.

Les producteurs ont déjà clairement indiqué leur intention de ne pas recaster le rôle d’André. « Au lieu de cela, nous avons pris le temps et l’espace pour repenser nos intrigues de la saison 2 alors que nous commençons la production en mai », indique un communiqué. « Nous honorerons Chance et son héritage cette saison. »

Phillips, ainsi que Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Derek Luh, London Thor et Asa Germann seront de retour pour la saison 2 de Gen V.

En attendant, la suite de la série spin-off, la saison 4 de The Boys sera diffusée sur Prime Video à partir du 13 juin.

