Manifest saison 4 : Qui a survécu au jugement dernier dans le final ? (Spoilers)

Après 4 saisons et un sauvetage par Netflix, découvrez comment se termine la série Manifest. Qui a survécu à la date fatidique ? Spoilers.

La course folle de la mystérieuse série Manifest vient de se terminer avec ses dix derniers épisodes sur Netflix et et comme les téléspectateurs de la série pouvaient s’en douter, les choses n’ont fait que devenir de plus en plus folles à mesure que l’histoire touchait à sa fin.

La seconde moitié de la saison 4 voit les passagers du malheureux vol 828 – qui a disparu pendant cinq ans et demi en 2013 avant de revenir avec tout le monde intact, mais maintenant avec la possibilité de recevoir des «Appels» afin de contrer l’apocalypse.

Les passagers, menés par le duo de frère et sœur Ben et Michaela Stone, ont appris il y a quelque temps que le 4 juin 2024, ils seraient tous jugés en groupe par un être divin, et si le bien ne l’emportait pas sur le mal, non seulement seraient-ils tous condamnés à mort, mais toute l’humanité le serait aussi.

Les passagers abandonnés

La deuxième partie de la saison 4 reprend alors que les passagers ne sont qu’à quelques mois de cette date fatidique et n’ont aucun plan pour l’arrêter. Ajoutés à ça les obstacles supplémentaires d’un public tourné contre eux, les passagers du vol 828 sont enfermés dans un centre de détention tandis que cette psychopathe d’Angelina qui se prend pour un archange est en liberté et est plus dangereuse que jamais.

Les choses empirent lorsque Ben, dans une vaine tentative d’empêcher Angelina de blesser les passagers au moyen des faux Appels qu’elle peut créer avec le Saphir Omega fusionné à sa main, finit par se débarrasser des Appels de chaque passager à l’exception de Cal. Étant donné que les passagers comptaient sur le bien qu’ils avaient fait à travers les Appels pour les aider à faire pencher la balance du jugement en leur faveur, eh bien, c’est beaucoup de pression exercée sur Cal.

Mais ce n’est pas tout, les choses empirent encore lorsque le gouvernement publie un « protocole d’isolement » et enferme tout le monde à l’intérieur du centre de détention et les abandonne. Heureusement, les passagers reçoivent une aide précieuse de Drea – enceinte du bébé de Jared, ce qui est gênant depuis que Jared et Mick ont décidé que la fin du monde était le moment idéale pour essayer de raviver leur flamme – qui leur ouvre une voie d’évacuation.

Le moment fatidique est là

Dans l’avant-dernier épisode, Cal s’est sacrifié avant la date fatidique pour combiner le saphir de son tatouage de dragon avec le saphir du morceau de l’arche de Noé situé à l’intérieur de la fissure volcanique. Le final commence par Michaela, Ben, Saanvi et T.J. se réveillant tous séparément et éprouvant les symptômes d’une crise de panique. Plus tard dans la matinée, alors qu’ils se promenaient dans les bois, Olive, Eden et T.J. trouvez la carte du volcan malheureux avec une inscription illisible gravée sur un rocher.

Étant donné que Michaela et Ben avaient visité le site lorsqu’ils étaient enfants avec leur mère, Olive propose de retourner à la maison Stone, où Angelina se cachait avec ses partisans, pour regarder de vieux albums de famille rangés dans le grenier qui pourraient leur donner un aperçu de la sculpture originale. Malgré les objections de Ben, Michaela prévient que les passagers pourraient tous connaître une fin violente, les amenant à dire au revoir à Olive, Eden, Jared et Drea.

Sur le chemin du retour au camping, Michaela, Ben, Saanvi et T.J. en déduisent que les symptômes qu’ils ont ressentis – rythme cardiaque accéléré, désorientation, manque d’oxygène – sont un aperçu terrifiant de la façon dont ils sont censés mourir. Mais ils n’étaient pas sur le point de vivre cette dernière expérience seuls. Le sacrifice de Cal a créé un faisceau de lumière qui a conduit tous les autres passagers du vol 828 à se rassembler à Storm King Mountain, où Saanvi a déposé le fragment de l’arche de Noé. Là, les passagers, (à l’exception d’Angelina et de ses sept followers, qui ont subi un revers, grâce à une intervention d’Adrian et Eagan) ont passé le reste de la journée ensemble, prouvant comment les membres du Canot sont, pour le meilleur ou pour le pire, devenus une famille à travers cette expérience traumatisante.

Avec leur destin en jeu, Ben tente de prononcer un discours plein d’espoir sur le sacrifice de Cal, mais il est interrompu lorsque le sol s’ouvre pour révéler l’avion qui avait disparu d’Eureka lors du final de la saison 3, sortant de la fissure volcanique. (Partout dans le monde, des volcans souterrains sont également sur le point d’entrer en éruption sans préavis, ce qui pourrait conduire à un événement du niveau de l’extinction.) Michaela et Ben, les capitaines du Canot de sauvetage, se rendent compte que, pour faire face à leur jugement et survivre, les passagers doivent retourner là où tout a commencé.

Des cœurs allégés

De retour à la maison des Stone, Olive, Drea et Jared tentent de déchiffrer leur dernier indice en parcourant de vieilles photos d’oiseaux organisées par espèce par la grand-mère d’Olive. Bientôt, Olive concentre son attention sur le drake d’argent – drake est un autre mot pour dragon, et le chef spirituel Al-Zuras a décrit l’avion comme le « dragon d’argent » dans ses journaux – et trouve une inscription qui dit : « Le pardon éclaircit le cœur PIXLAZ. Olive explique que dans la mythologie égyptienne, certains croient que « les cœurs sont pesés contre une plume », plutôt que sur une balance où les bonnes actions sont pesées contre les mauvaises.

AZ signifie clairement Al-Zuras, mais Olive conclut rapidement que « P » signifie « page », « IX » représente la carte du monde à la page 9 et « L » est le chiffre romain pour 50. Sur cette page, Olive trouve l’image de son père la sortant d’un incendie lors de la deuxième saison – mais elle se rendre compte que le dessin est en fait celui de Ben portant Angelina. En d’autres termes, la seule façon pour Ben de survivre est de pardonner à Angelina d’avoir tué sa femme, Grace, et d’avoir enlevé leur fille, Eden.

Pendant ce temps, Angelina arrive avec ses complices et exige que Ben et les autres passagers sortent de « son arche de Noé » et la laisse embarquer avec ses 7 compagnons choisis. Angelina menace même d’utiliser son pouvoir de saphir pour forcer tout le monde à descendre de l’avion. Mais à sa grande horreur, la lumière bleue mystique de son bras s’éteint rapidement, la rendant impuissante.

Michaela et Ben en profitent pour embarquer les passagers restants, y compris les 7 partisans d’Angelina, mais Ben revient vers Angelina lorsque le sol sous leurs pieds commence à trembler. Au début, il la menace de lui tirer dessus, mais une fois qu’il se rend compte que « ce n’est pas le pouvoir qui compte [mais] comment vous l’utilisez », Ben recule et décide de transporter Angelina gravement blessée dans l’avion, réalisant ainsi la prophétie que sa fille venait de découvrir.

Le jugement dernier commence

Une fois dans l’avion, le jugement dernier commence et certains des passagers commencent à se craqueler avant de se réduire en cendre. C’est la panique à bord. Saanvi tente de rassurer les passagers survivants que seuls ceux qui le méritent connaîtront ce sort horrible, mais elle se retrouve bientôt à développer les mêmes symptômes. Lorsqu’il se rend compte qu’Adrian est sur le point de mourir, Eagan, l’un des personnages les plus égocentriques de la série, supplie la divinité de le prendre à sa place.

Eagan pense qu’il mérite de mourir, mais Adrian lui dit que tout homme qui se sacrifierait n’est pas égoïste, et les deux guérissent. En même temps, Ben dit à Saanvi qu’il n’est pas prêt à la perdre et qu’elle doit se souvenir de toutes les personnes qu’elle a sauvées puis elle survit. Angelina, cependant, ne connaît pas le même sort parce que jusqu’au bout, elle est persuadée d’être l’Elue, elle ne comprend pas le mal que ses actions ont causé et se transforme de manière satisfaisante en un tas de cendres dans l’allée.

Après l’implosion littérale d’Angelina, une terrifiante silhouette sombre – une sorte de faucheuse – renaît de ses cendres, menaçant tous les passagers restants. Poussant tout le monde à les soutenir, Michaela et Ben énoncent les bonnes actions des autres passagers et toutes ces supplications suffisent pour que cet esprit sombre disparaisse et que l’activité volcanique s’arrête, car ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour prouver qu’ils méritaient de vivre et qu’ils avaient appris de ces Appels.

Soudain, dans le cockpit Amuta voit une lueur d’un bleu éblouissant et au lieu de laisser la lumière les chasser comme la dernière fois, Michaela ordonne au copilote de voler directement dans la lueur, puis l’avion cesse de bouger. Menant la charge, Michaela et Ben descendent de l’avion main dans la main dans la lumière blanche aveuglante, et ils se retrouvent à l’aéroport à New York, le 7 avril 2013 le jour où tout a commencé.

Une seconde chance

En sortant de l’appareil, Ben et Michaela voient leur défunte mère et Grace bien vivantes. Tous les passagers se souviennent de ce qui s’est passé à l’exception de Cal qui est de retour à l’enfance (avec une CGI douteuse). Cal et Olive, qui ont été forcés de grandir plus vite que quiconque impliqué dans ce vol mystérieux, se révèlent ainsi plus jeunes sans aucun souvenir de ce qui s’est passé au cours des 11 dernières années, comme tous ceux qui n’étaient pas sur le vol. Pendant ce temps, les passagers, y compris ceux qui sont décédés au cours des quatre dernières saisons, ont de petits rappels de leur départ, mais ils se rendent vite compte que le sacrifice de Cal était en fait un cadeau, leur donnant l’ultime seconde chance de vivre leur vie à leur manière.

Et c’est exactement ce qu’ils font. Lors de la récupération des bagages, Saanvi retrouve son grand amour, Alex, qui exprime son regret de ne pas avoir pris l’avion avec elle; Ben dit à Grace que Saanvi guérira la leucémie de Cal et qu’ils sont destinés à avoir un autre enfant; TJ tombe sur la jeune Olive, qui ne se souvient pas de ce qui s’est passé entre eux (heureusement c’est une enfant), mais il rencontre Violet; et Michaela dit à Jared qu’elle ne peut pas l’épouser parce qu’ils veulent des choses différentes. Ce soir-là, Jared fera la rencontre de Drea, la mère de sa future enfant, Hope.

Alors que le directeur de la NSA Vance arrive à l’aéroport pour enquêter sur la façon dont 11 personnes ont pu disparaître du vol 828, Michaela, se souvient que son mari, Zeke, lui a dit un jour qu’il conduisait un taxi à JFK le soir où le vol fatidique était censé atterrir. Elle se rue vers les taxis et le retrouve. Evidemment, il ne la connait pas encore mais elle voit son destin s’ouvrir devant elle. Elle lui dit de prendre la route afin qu’elle puisse lui raconter une sorte d ‘« histoire sans fin » qui les unis.

Les quatre saisons de Manifest sont disponibles sur Netflix.

Crédit ©Netflix