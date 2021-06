Hawkeye : Vera Farmiga fait l’éloge d’Hailee Steinfeld en Kate Bishop

Vera Farmiga fait l’éloge d’Hailee Steinfeld en Kate Bishop dans la prochaine série Marvel de Disney+ Hawkeye.

Vera Farmiga a récemment rejoint le Marvel Cinematic Universe. Elle sera prochainement dans la série Hawkeye qui arrive bientôt sur Disney+. Actuellement en promotion pour le film Conjuring 3, l’actrice a eu l’occasion de parler de la série Marvel et elle ne fait que des compliments sur Hailee Steinfeld qui incarne sa fille, Kate Bishop.

« Hailee elle a assuré dans le rôle. Il forme un nouveau successeur, Hawkeye forme un nouveau successeur, donc Kate Bishop arrive », a teasé Farmiga à Entertainment Tonight. Elle ajoute : « Je joue sa maman et je me suis éclatée. Ça va être assez spécial, je pense. » Elle n’en dit pas plus sur ce qui attend le public

Dans Hawkeye, le super-héros Avengers Clint Barton (Jeremy Renner) entraîne son successeur après sa retraite. Farmiga joue Eleanor Bishop, la mère de Kate et amie de l’épéiste Jack Duquesne (Tony Dalton de Better Call Saul), dans le reste du casting on trouve, Fra Fee (Les Misérables), Zahn McClarnon (Westworld), Brian d’Arcy James (13 Reasons Why) et la nouvelle venue Alaqua Cox dans le rôle d’Echo. Florence Pugh devrait aussi reprendre son rôle de Black Widow.

La série Hawkeye devrait être lancée sur Disney+ plus tard dans l’année.

