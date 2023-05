The Walking Dead Dead City : Negan et Maggie réunis dans le teaser

Nouveau teaser pour la série The Walking Dead Dead City qui réunit Negan et Maggie à New York.

C’est l’heure des retrouvailles, entre Negan (Jeffrey Dean Morgan) et Maggie (Lauren Cohan), dans un nouveau teaser du spin-off à venir, The Walking Dead : Dead City. Et comme le montre la vidéo, les deux ne semblent pas ravis à l’idée de se revoir, mas ils n’auront pas d’autre choix que de faire équipe.

Même si d’autres sont sur le point d’arriver (notamment celle avec Daryl) Dead City est la première série spin-off de The Walking Dead qui se déroule après les événements de la série principale. Les deux personnages sont en mission pour sauver le fils de Maggie, dans une Big Apple infestée de multiples dangers, dont les morts qui terrorisent les protagonistes depuis le début de cette histoire.

La promo montre également que Negan est un fugitif recherché par les autorités. On peut voir un marshal de New Babylon joué par Gaius Charles avec une notice pour l’arrestation de Negan et une mise en garde.

Au casting, on trouve aussi Jonathan Higginbotham (The Blacklist) en tant que Tommaso, Trey Santiago-Hudson (New Amsterdam) en tant que Jano, Michael Anthony (The Game) en tant que Luther et Željko Ivanek (House of Cards) en tant que méchant appelé The Croat.

The Walking Dead: Dead City sera diffusée à partir du 18 juin sur AMC et AMC+.

The Walking Dead: Dead City – Promo