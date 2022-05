Uncoupled : Premier teaser et date pour la nouvelle série de Neil Patrick Harris

Premier aperçu et date de lancement pour Uncoupled, la nouvelle série Netflix de Neil Patrick Harris.

Neil Patrick Harris est de retour sur Netflix. Après Les Désastreuses Aventures des Orphelins Beaudelaire, l’acteur de How I Met Your Mother revient dans une nouvelle comédie intitulée Uncoupled co-créée par Darren Star (Sex and the City, Younger, Emily in Paris) et Jeffrey Richman (Modern Family, Frasier).

Composée de huit épisodes d’une demi-heure, Uncoupled suit Michael (Harris) un homme récemment célibataire qui pensait que sa vie était parfaite jusqu’à ce que son mari, Colin (Tuc Watkins), le quitte par surprise après 17 ans de vie commune. Du jour au lendemain, Michael doit affronter deux cauchemars : perdre ce qu’il pensait être son âme sœur et se retrouver soudainement un homosexuel célibataire quarantenaire à New York.

Une premier teaser ainsi que des photos de la série ont été dévoilée par Netflix qui annonce aussi que la série fera ses débuts durant l’été, le 29 juillet.

Pour compléter le casting, Tisha Campbell (Ma Famille D’abord) en tant que partenaire commercial de Michael, Suzanne; Emerson Brooks (The Last Ship) en tant que présentateur météo Billy; Brooks Ashmanskas (The Good Lord Bird) en tant que marchand d’art Stanley; Marcia Gay Harden (The Morning Show) dans le rôle de Claire, la mondaine de l’Upper East Side.

Harris est producteur exécutif aux côtés de Star, Richman, Tony Hernandez (Younger) et Lilly Burns (Emily in Paris, Younger).

Rendez-vous le 29 juillet sur Netflix pour découvrir Uncoupled.

Uncoupled – Teaser