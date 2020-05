Tiger King : Nicolas Cage jouera Joe Exotic dans une série TV

Nicolas Cage jouera Joe Exotic, personnage central du documentaire Tiger King, dans une série TV qui explorera un autre coté de l’histoire.

Si comme beaucoup de personnes bloquées durant le confinement vous avez passez du temps sur Netflix, vous êtes probablement tombés sur le documentaire Tiger King (Au Royaume des Fauves en VF), qui suit Joe Exotic (né Joseph Schreibvogel), ex-propriétaire excentrique d’un zoo privé aux Etats-Unis, aujourd’hui en prison.

Une série scriptée sur cet individu est actuellement en préparation et Nicolas Cage a été annoncé dans le rôle principal. La série n’est pas basée sur le documentaire mais sur un article de Leif Reigstad intitulé Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild, publié en juin 2019 dans le journal Texas Monthly.

Le papier sur Joe Exotic relate les événements de la vie de Joe quand il a dû céder son zoo à Jeff Lowell et qu’il essayait de se réinventer avec son mari Dillon Passage.

A la production exécutive, on trouve Dan Lagana et Paul Young qui promettent que la série explorera des choses différentes du documentaire Netflix. « Attendez-vous à voir ces personnages sous un angle complètement différente », a déclaré Lagana, qui sert également de showrunner de la série. « Tout le monde connaît maintenant une version de cette histoire – mais nous allons développer les choses au-delà et prendre le temps d’explorer chaque recoin de cette fosse aux lions. »

Quant au choix de Nicolas Cage, ils le pensent parfait pour le rôle. Selon Young « il fera ressortir l’humanité de Joe Exotic. »

Ce projet est produit par Image Television et CBS Television. Il n’est à pas confondre avec un autre projet en préparation, une mini-série avec Kate McKinnon dans le rôle de Carol Baskin, l’ennemie jurée de Joe.

