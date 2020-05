The Mandalorian saison 2 : Robert Rodriguez et Peyton Reed confirmés à la réalisation

Robert Rodriguez et Peyton Reed dévoilent qu’ils ont réalisé un épisode de The Mandalorian.

Il y a peu de temps, une liste de réalisateurs pour la saison 2 de The Mandalorian a circulé. Parmi les noms sur cette liste, se trouvait Robert Rodriguez (Sin City) et Peyton Reed (Ant-Man).

Ce lundi 4 mai, autrement connu comme la journée Star Wars (May the Fourth), il a été confirmé que les réalisateurs sont aux commandes d’au moins un épisode chacun.

Ce sont les réalisateurs eux-mêmes qui ont révélé l’information sur les réseaux sociaux. « Je suis vraiment humble de dire que j’ai eu le privilège très rare de diriger la plus grande star de l’univers », a tweeté Rodriguez avec une photo de lui aux côtés de Baby Yoda.

I am truly humbled to say I have now had the very rare privilege of directing the biggest star in the universe. @StarWars #TheMandalorian #MayThe4th #StarWarsDay pic.twitter.com/pcmzOHfgaW

— Robert Rodriguez (@Rodriguez) May 5, 2020