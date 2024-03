Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir : Une fenêtre de sortie pour la saison 2

Une fenêtre de sortie se confirme pour la saison 2 de la série Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir.

La fenêtre de sortie de la saison 2 du Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir a été confirmée, révélant quand la série devrait revenir sur Prime Video. Créée en 2022, la série se déroule des milliers d’années avant Le Seigneur des Anneaux et, basée sur ce roman et ses annexes de J.R.R. Tolkien, raconte le Deuxième Âge de la Terre du Milieu.

Selon The Hollywood Reporter, la deuxième saison sortira au courant de cette année 2024, probablement cet été. La nouvelle a été confirmée dans le cadre d’un article plus large consacré aux showrunners des Anneaux de Pouvoir, Patrick McKay et J.D. Payne, qui ont signé un contrat de trois ans avec Amazon MGM Studios et viennent de commencer le travail sur la saison 3.

La saison 2 a eu de la chance puisque le tournage s’est officiellement terminé début juin l’année dernière, un mois avant le début de la grève SAG-AFTRA, ce qui aurait considérablement retardé la production. La série n’a donc pas été directement été affectée e par les grèves d’Hollywood.

Le casting des Anneaux de Pouvoir est un grand ensemble international qui comprend Morfydd Clark dans le rôle de Galadriel, Robert Aramayo dans le rôle d’Elrond et Charles Edwards dans le rôle de Celebrimbor, parmi bien d’autres.

En attendant une date précise, la saison 1 du Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir est à voir ou revoir sur Prime Video.

Source : THR / Crédit ©Prime Video