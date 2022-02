Secret Invasion : Samuel L. Jackson tease le retour du jeune Nick Fury (photo)

Samuel L. Jackson tease l’apparition du jeune Nick Fury dans la série Secret Invasion en préparation pour Disney+.

Samuel L. Jackson est l’un des acteurs les plus anciens du MCU et l’acteur va enfin être à la tête d’un projet en grande partie centré sur son personnage de Nick Fury. Dans un post sur Instagram, Jackson semble indiquer qu’il jouera à nouveau la jeune version de son personnage dans Secret Invasion. Dans Captain Marvel, Samuel L. Jackson a été rajeuni puisque le film se déroulait dans les années 90.

Jackson a posté un selfie arborant une barbiche brune à la place de la barbe grisonnante complète qu’il porte sur les images de tournage divulguées, avec la légende : « Bandeau, pas de bandeau, cicatrice, pas de cicatrice. Jour Old School Fury, je dois trouver le Groove ! » Considérant que l’origine des cicatrices et du cache-œil de Fury a été expliquée dans Captain Marvel en 2019, cela suggérerait que nous allons en voir plus de la version plus jeune de Fury dans la série.

Secret Invasion se concentrera sur Nick Fury (Samuel L. Jackson) et Talos (Ben Mendelsohn) alors qu’ils font face à une invasion de Skrulls qui changent de forme et qui ont infiltré tous les aspects de la vie sur Terre.

L’histoire originale du comic Secret Invasion suit les extraterrestres qui changent de forme, connus sous le nom de Skrull, remplaçant plusieurs des héros les plus en vue de Marvel alors qu’ils tentent de conquérir la Terre. Les Skrull ont joué un rôle important dans le film Captain Marvel de 2019, où ils ont été décrits comme une race incomprise essayant de trouver un nouveau foyer tout en étant pourchassés par l’empire Kree.

Les autres membres de la distribution incluent Cobie Smulders qui reprend son rôle de Maria Hill ainsi qu’Emilia Clarke, Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir, Christopher McDonald, Carmen Ejogo et Killian Scott, qui feront tous leurs débuts dans le MCU.

La production de la série a démarré en octobre dernier. Si pour le moment, Secret Invasion n’a pas de date de diffusion, la série devrait arriver courant 2022 sur Disney+.

