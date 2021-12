The Flash saison 8 Armageddon : Rôles inversés dans la partie 4 (Photos)

Découvrez des photos de la partie 4 de l’événement Armageddon dans la saison 8 de The Flash. Spoilers.

L’avenir de Barry est loin d’être idéal. A la fin de la partie 3 d’Armageddon, un Barry désespéré avait voyagé 10 ans dans le futur pour obtenir des réponses sur la façon dont il pourrait un jour trahir la Terre et les siens.

Il a alors débarqué dans une soirée chic à laquelle assistaient Alex Danvers de Supergirl, Ryan Wilder de Batwoman– et où Eobard Thawne (joué par Tom Cavanagh) était en train de se fiancer à Iris ! Cette dernière et le reste de l’assemblée n’avaient pas l’air très heureux de voir Barry.

Clairement, c’est le monde à l’envers, d’autant plus que dans ce futur alternatif effrayant, Barry est désormais Reverse Flash et Thawne porte la tenue rouge de Flash. Les photos de l’épisode, à voir ci-dessous, montrent également Damien Darhk qui semble être du côté de Barry ou encore Ryan et Iris en pleine discussion.

Synopsis : Barry (Grant Gustin) est choqué quand Eobard Thawne (Tom Cavanagh) revient de la manière la plus inattendue et avec un lien avec un être cher. Damien Darhk (Neal McDonough) donne des conseils à Barry mais il y a un hic. Une bataille épique commence avec Reverse Flash opposé à The Flash, Team Flash, Batwoman (Javicia Leslie), Sentinel (Chyler Leigh) et Ryan Choi (Osric Chau).

The Flash, c’est le mardi sur la CW.

Source : TVLine / Crédit ©CW