The Walking Dead saison 10 : Hillarie Burton sera la femme de Negan

Hillarie Burton, épouse de Jeffrey Dean Morgan sera la femme de Negan dans les épisodes bonus de la saison 10 de The Walking Dead.

Les fans de The Walking Dead vont enfin découvrir la femme de Negan, la fameuse Lucille qui a donné son nom à la batte du Survivant. Et la production n’est pas allée très loin pour la trouver puisque c’est Hillarie Burton, l’épouse de Jeffrey Dean Morgan – Negan lui-même – qui incarnera le personnage.

L’actrice, connue pour Les Frères Scott rejoint ainsi l’un des 6 épisodes bonus de la saison 10 de The Walking Dead en tant que guest-star.

« Ça a été assez difficile de garder le secret » , a tweeté l’actrice mardi, accompagné de la nouvelle de son arrivée dans la série. « Mais j’adore travailler avec @JDMorgan. J’adore le regarder devenir #Negan et prendre ce swag. Et j’adore la famille @TheWalkingDead. Ils font partie de notre famille depuis des lustres et je leur suis très reconnaissante de leur gentillesse. »

Been pretty hard to keep this a secret. 💕

But I love working with @JDMorgan . I love watching him become #Negan and take on that swagger. And I love the @TheWalkingDead family. They’ve been a part of our family for ages and I’m so grateful for their kindness. Xoxo #hereslucille https://t.co/9tRh7NB8WY

— Hilarie Burton Morgan (@HilarieBurton) November 3, 2020