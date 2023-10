Ahsoka : Une confrontation, des retrouvailles et une question pour l’avenir dans le final (spoilers)

La série Star Wars Ahsoka se termine par une confrontation, des retrouvailles et une grande question pour l’avenir. Spoilers.

La série Ahsoka est arrivée à sa fin dans un final rempli d’action, mais est-ce la dernière fois que nous voyons la Jedi et son apprentie dans une galaxie très, très lointaine ?

Tout au long de la saison, Lucasfilm est resté discret quant à savoir si la série pourrait revenir pour une deuxième saison ou si la série centrée sur guerrière incarnée par Rosario Dawson pourrait être simplement une mini-série autonome. Le final n’a fourni aucune réponse définitive, pas de teasing en fin de générique, pas de message énigmatique, aucune allusion à l’avenir. Au lieu de cela, l’épisode met un terme à plusieurs histoires clés, tout en faisant allusion à des choses bien plus importantes à venir.

Après s’être réunis sur la lointaine planète Peridea, Ahsoka, Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) et Ezra Bridger (Eman Esfandi), nouvellement sauvé, se dirigent vers la forteresse de Thrawn, dans l’espoir d’arrêter le grand amiral avant son retour dans leur galaxie. Ils se retrouvent bientôt face à face avec l’escadron de Night Troopers de Thrawn, et les trois Jedi s’en occupent rapidement. Malheureusement, Thrawn (Lars Mikkelsen) a les Matriarches à ses côtés et elles utilisent la magie pour ressusciter les stormtroopers morts. Vous lisez bien, l’univers de Star Wars vient d’introduire des stormtroopers zombies ! Et le trio va devoir se battre contre eux.

Ahsoka contre Morgan

Finalement, les héros s’échappent et rencontrent Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto), qui a été promue par les Nightsisters et dotée de nouveaux pouvoirs extraordinaires. Elle brandit désormais la Lame de Talzin, une épée verte flamboyante invoquée par magie. L’épée a été introduite pour la première fois dans la série Clone Wars, puis utilisée par Mère Talzin (la chef des Nightsisters et mère d’un certain Dark Maul). Elle l’a ensuite utilisée lors d’un affrontement contre Mace Windu, et ici, Morgan Elsbeth récupère l’épée pour affronter Ahsoka, une revanche de leur dernier duel dans The Mandalorian.

Alors que Morgan et Ahsoka s’affrontent, le Star Destroyer de Thrawn se prépare à partir. Avec un petit coup de main de la Force utilisée par Sabine (qui a finalement réussi à se connecter à la Force), Ezra parvient à bord. Mais Sabine reste sur place pour aider son maître, et ensemble, Sabine et Ahsoka combattent Morgan et les stormtroopers restants. Ce n’est pas une victoire, cependant : Thrawn s’est échappé, ramenant ses hordes de soldats zombies dans la galaxie Star Wars habituelle. Il espère reconstruire l’Empire, et nous le voyons pour la dernière fois à la périphérie de Dathomir, la maison des Nightsisters. Quoi qu’il ait prévu, c’est une mauvaise nouvelle pour la Nouvelle République naissante.

Pendant ce temps, après avoir été bloqué pendant des années, Ezra retourne dans sa galaxie natale en tant que passager clandestin, volant un navire à Thrawn et retrouvant son chemin vers la Nouvelle République. Là, il retrouve des amis comme Chopper et Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), la partenaire de son défunt maître Kanan Jarrus. Il a même un nouveau sabre laser, construit sur Peridea avec l’aide de Huyang (David Tennant).

Bloqués sur Peridea

Quant au reste ? Un certain nombre de visages familiers sont bloqués sur Peridea, sans aucun moyen de rentrer chez eux. Shin Hati (Ivanna Sakhno) se retrouve à errer dans la nature, où elle rencontre un groupe de bandits. Son ancien maître Baylan Skoll (Ray Stevenson) l’a quittée pour partir à la recherche d’une autre grande puissance, quelque chose de caché sur la planète dont il a entendu parler dans les vieilles légendes Jedi.

Nous voyons un dernier plan de Baylan, regardant une lumière au loin et debout au milieu de statues géantes en ruine. Les statues elles-mêmes sont en mauvais état, mais elles semblent représenter les dieux de Mortis – trois êtres anciens ayant des liens profonds avec la Force. Les trois membres de la famille ont fait leurs débuts dans la série Clone Wars et ont chacun une histoire avec Ahsoka et Anakin Skywalker.

Sur la droite, les spectateurs peuvent voir une statue du Fils, qui s’est tourné vers le côté obscur. A gauche, une statue presque détruite de la Fille, qui représentait le Côté Lumineux. Et Baylan est vu debout sur la main tendue du Père, qui a trouvé l’équilibre entre les deux côtés de la Force. Il convient également de noter que ces Vecteurs de la Force ont des liens avec le Monde entre les Mondes, la dimension éthérée de la Force où Ahsoka a rencontré une vision d’Anakin.

Un retour possible ?

En parlant d’Ahsoka, la pauvre est aussi coincée sur Peridea avec Huyang et Sabine. Ils ont retrouvé Noti, le natif, et tous les trois semblent résignés à leur nouvelle vie dans une galaxie lointaine. Mais dans les derniers instants de l’épisode, Ahsoka regarde l’horizon et finalement, Sabine ressent aussi quelque chose. Alors que la maître et l’apprentie se détournent enfin, le public voit un visage familier : le fantôme de la Force d’Anakin Skywalker (Hayden Christensen). Anakin a l’air inquiet pour son ancien Padawan, mais il sourit bientôt. Est-ce un air de fierté ? Un espoir pour l’avenir ? Un indice pour une deuxième saison ? Il faudra attendre pour le savoir.

C’est une fin qui soulève autant de questions qu’elle n’en répond, et Lucasfilm n’a pas encore annoncé si Ahsoka reviendra. Le créateur de la série, Dave Filoni, développe actuellement un film pour le grand écran, qui devrait réunir les personnages d’Ahsoka et de The Mandalorian pour une confrontation culminante à la manière des Avengers. Et il semble bien qu’il fasse de Thrawn le grand méchant de l’histoire. Il est également possible que des personnages d’Ahsoka apparaissent dans d’autres séries Star Wars, similaires à ce que nous avons vu dans The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett.

Et bien sûr, si Ahsoka revient, ce sera sans Ray Stevenson, décédé subitement cet été, quelques semaines seulement avant la première de la série.

L’intégrale de la série Ahsoka est à voir sur Disney+

Crédit ©Disney+