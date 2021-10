She-Hulk : Jameela Jamil se révèle en méchante Titania ? (photo)

Premier aperçu de Jameela Jamil dans son look de méchante Titania dans la série She-Hulk.

Jameela Jamil a récemment rejoint le monde de Marvel. L’actrice de The Good Place a intégré le casting de la série She-Hulk dans laquelle elle incarne la méchante Titania face à Tatiana Maslany qui joue le rôle principal de Jennifer Walters/She-Hulk.

Jameela Jamil a été très passionnée par le fait de donner vie à cette méchante préférée des fans. Elle a récemment partagé une image sur Twitter taquinant son look qui semble assez raccord avec les comics. Arborant les cheveux roux caractéristiques de Titania, Jamil a posté la photo avec la légende : « Ok Boomer ». Elle n’a cependant pas mis de #SheHulk, il est possible que ce soit seulement l’actrice qui s’amuse et que ça n’a rien à voir avec She-Hulk.

Jamil n’en montre pas plus de son look, seulement sa coiffure, mais en juin dernier, des photos de l’actrice et cascadeuse Anais Almonte ont fait surface sur le tournage de She-Hulk en compagnie de Mark Ruffalo. Elle était en costume et portait une perruque qui ressemble fortement à celle que porte Jamil sur cette photo, il est ainsi possible qu’Almonte soir la doublure de Jamil. Cela reste tout de même à être confirmé.

La série mettra en vedette Tatiana Maslany (Orphan Black) en tant que l’avocate Jennifer Walters qui se trouve être la cousine de Bruce Banner. Jennifer hérite des pouvoirs de Hulk après avoir reçu une transfusion sanguine de sa part, mais, contrairement à Bruce Banner, lorsqu’elle se transforme, Jennifer conserve la majeure partie de sa personnalité, de son intelligence et surtout, elle contrôle ses émotions.

Jessica Gao (Rick et Morty) est la showrunner tandis que Kat Coiro ((It’s Always Sunny in Philadelphia) est à la réalisation de la série.

She-Hulk est actuellement en production pour une diffusion en 2022 sur Disney+.

Source : MovieWeb / Crédit ©DR