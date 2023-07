The Walking Dead Dead City : Révélations sur la famille de Negan (Spoilers)

L’épisode 3 de The Walking Dead Dead City révèle ce qui est arrivé à la famille de Negan. Spoilers.

Jeffrey Dean Morgan avait promis des réponses sur le statut de la famille de Negan, il a tenu parole. Les fans de la série se demandaient où se trouvait son épouse Annie qui était enceinte à la fin de la dernière saison de The Walking Dead.

Alors que Negan avait évité le sujet de sa famille jusque là, dans l’épisode 3 de The Walking Dead Dead City, il s’est enfin confié sur eux en voyant à quel point Maggie stressait sue la mort possible de son fils. Negan révèle que lui, Annie et leur fils Joshua s’étaient réfugiés dans une cabane à l’extérieur de New Babylon. Un jour, alors qu’Annie est allée faire du shopping et n’est pas revenue, Negan est parti après elle et a découvert qu’elle avait été volée et battue.

Malgré le fait que son épouse lui ait dit de ne rien faire de stupide, cela est évidemment tombé dans l’oreille d’un sourd. Il a retrouvé les agresseurs d’Annie et les a assassinés tous les cinq. Après cela, Negan, Annie et Joshua ont fui les autorités de New Babylon ce qui est compliqué compte tenu les options post-apocalyptiques limitées. Alors Negan a mis sa famille dans un train pour le Missouri, promettant qu’il serait juste derrière eux.

Inutile de dire qu’il n’était pas juste derrière eux. Son espoir ? Qu’ils soient toujours vivants et en bonne santé, et plus en sécurité sans les maréchaux qui le poursuivaient.

Les fans de The Walking Dead auront-ils droit à une réunion de famille heureuse d’ici la fin de la saison ? On attend de voir.

The Walking Dead Dead City, c’est chaque lundi sur OCS.

