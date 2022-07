Loki saison 2 : Connexion à Eternels, Tom Hiddleston et Owen Wilson sur le tournage (photos)

Tom Hiddleston, Owen Wilson et une connexion à Eternels repérés sur le tournage de la saison 2 de Loki.

Loki et Morbius seront bientôt de retour sue Disney+. La photographie principale de la saison 2 de Loki est bien avancée à Londres et les premières photos de la production ont maintenant fait surface, y compris un aperçu sur l’asgardien espiègle joué par Tom Hiddleston ainsi que son compère Morbius incarné par Owen Wilson.

Sur des photos qui ont fait le tour de la toile ce week-end, on découvre Hiddleston et Wilson dans la peau de leurs personnages qui ne portent pas leur tenue de la TVA, mais sont en tenue de soirée.



.

Ailleurs, mais toujours sur le tournage de Loki, une connexion à Etermels a été repérée par des fans. À l’extérieur d’un cinéma londonien relooké pour la série, une affiche de film fictif peut être vue avec Kingo, l’acteur de Bollywood joué par Kumail Nanjiani dans le film de Chloe Zhao.

D’autres affiches de films incluent des easter eggs pour les personnages Marvel de série Z, notamment Zaniac et Phone Ranger.

i think they’re shooting loki by the noël theatre in london rn pic.twitter.com/dId6JUdKpx

— sasha 🇺🇦 (@LOVE1SNOTENOUGH) July 3, 2022