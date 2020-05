Supergirl saison 5 : Un épisode centré sur Lex fait des révélations (spoilers et promo)

L’épisode de Supergirl réalisé par Melissa Benoist fait des révélations sur ce qui s’est passé avec Lex après Crisis on Infinite Earths. Spoilers et promo.

Le dernier épisode en date de Supergirl a vu Melissa Benoist, Supergirl elle-même, passer derrière la caméra pour la première fois. Et cet épisode, le 17ème de la saison, était en grande partie centré sur Lex Luthor et son plan diabolique après Crisis on Infinite Earths. L’épisode a permis de comprendre pas mal de choses et a rempli les chaînons manquants.

« Nous avons eu un épisode similaire la saison dernière avec Red Daughter et Lex, où nous avons eu un peu plus de son point de vue sur les choses, mais celui-ci en particulier montre – oserais-je dire – la vulnérabilité de Lex, » explique Melissa Benoist à TVLine. « Nous avons exploré le fait qu’il est une sorte de toxicomane en ce qui concerne les Kryptoniens. Il a cette fascination et cette obsession de les battre. J’ai vraiment essayé de me concentrer sur un approfondissement de son monde. »

Qui a tué Jeremiah ?

Un des secrets les plus dévastateurs de l’épisode qui a été révélé concerne la mort de Jeremiah Danvers, le père de Kara et Alex. Dans la nouvelle réalité de Lex après la Crise, il a enrôlé Eve pour travailler comme agent double pour qu’elle espionne Leviathan. Il promet à Eve de lui donner le nom de la personne responsable de la mort de son père. Evidemment, Lex a menti et il lui donne le nom de Jeremiah.

C’est donc Eve qui a tué Jeremiah pensant qu’il avait son père. A la fin de l’épisode, elle apprend qu’il n’avait rien à voir avec la mort de son propre père et qu’il est le père de Supergirl. Le fait que cette révélation soit survenue juste après que Lex a rejeté la déclaration d’amour d’Eve, n’a fait que prouver encore plus à quel point cet homme est diabolique et cruel.

« J’ai eu le cœur brisé pour Eve dans cette scène », dit Benoist. Mais au fond d’elle, elle n’est pas surprise par la révélation sur Jeremiah. « Voyons, c’est Lex. Je savais qu’il y avait quelque chose derrière. »

Lena et Kara encore en froid

La relation de Lena et Kara reste encore très fragile. Alors que l’espoir d’une réconciliation est né, il est vite retombé. Lena a présenté ses condoléances à Kara quand son père est mort, leur échange était plutôt cordial et Lena semblait sincère. « Il y a beaucoup de sous-texte dans cette scène », explique Benoist.

« C’est la première fois qu’elles se parlent de cette façon depuis un moment, depuis que Supergirl a dit à Lena qu’elle allait la traiter comme une méchante si elle se comportait comme telle. Des choses ont donc été dites entre elles. Leur caractère timide cache beaucoup, et je ne sais même pas si elles savent ce qu’elles ressentent. Elles se manquent, cette amitié leur manque, et cela transparaît dans la scène, mais il y a toujours de la colère. Ce qui n’est pas non plus dit dans cette scène, c’est qu’elles ne sont pas prêtes à se pardonner. »

Quand Lex a vu que sa sœur est allée voir Kara, il a tout fait pour les séparer à nouveau. Leur interaction suivante s’est moins bien passée parce que Supergirl a utilisé Myriad alors qu’elle a dit à Lena qu’il ne fallait en aucun cas l’utiliser. Lena traite Kara d’hypocrite et la rage entre les deux jeunes femmes est repartie de plus belle.

Selon Benoist, cela représente « une composante majeure de la raison pour laquelle leur amitié a rompu comme elle l’a fait. Ce n’était pas seulement parce que Kara n’a pas dit la vérité à Lena pendant si longtemps, mais parce que [Lena n’a pas compris] que c’était pour garder tout le monde autour d’elle en sécurité. »

Clairement, Lex est responsable de cette amitié brisée. On espère qu’elles vont enfin réaliser la manipulation de Lex et enfin le vaincre. Ce dernier a réussi à monter pas mal de gens les uns contre les autres. Il a deux ennemis et se sert de l’un pour détruire l’autre. Il espère que Leviathan va tuer les « Superfriends » pour lui.

Supergirl, c’est le dimanche sur la CW.

Supergirl saison 5 – Promo 5×18