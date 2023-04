Euphoria : Barbie Ferreira ne voulait plus être « la grosse copine »

Barbie Ferreira revient sur son départ de la série Euphoria disant qu’elle ne voulait plus jouer la « grosse copine » et nie les rumeurs de tensions avec le créateur Sam Levinson.

L’été dernier, Barbie Ferreira alias Kat Hernandez, a annoncé son départ de la série à succès de HBO Euphoria, ouvrant la voie à des rumeurs de clash avec le créateur Sam Levinson, qui l’auraient amenée à quitter le plateau. L’actrice a contesté les rumeurs lors du podcast Armchair Expert de Dax Shepard et a déclaré que le soi-disant drame avait « pris sa propre vie ».

En discutant de son départ de la série avant la saison 3, elle insiste en disant que c’était une décision mutuelle. Ferreira, a été mise à l’écart pendant une grande partie de la saison 2 qui n’a as vraiment pris le temps de développer un peu plus son personnage.

« Quand les gens me posent des questions sur la saison 2, ils viennent vers moi comme si j’étais une sorte de victime de la saison 2 et je dis toujours : « Non, ça va, promis. Tout va bien » » a déclaré Ferreira. « J’ai en quelque sorte été aspirée par ce drame dans lequel je n’ai jamais demandé à être et dont je n’ai jamais parlé. Je suis du genre à penser que si quelque chose n’existe pas, je ne vais pas en parler parce qu’autrement, je mets le feu aux poudres. »

L’actrice a notamment parlé de la rumeur qui dit qu’elle a quitté le plateau de tournage : « En fait, je n’ai pas quitté le plateau. Je me suis foulée la cheville une fois et j’ai dû aller faire une radiographie. C’est peut-être ce qu’ils veulent dire ? »

Ferreira a déclaré que son départ était une « décision mutuelle », ajoutant : « Je ne pense pas qu’il y ait un endroit où [Kat] puisse aller. Je pense qu’il y avait des endroits où elle aurait pu aller. Je ne pense tout simplement pas que cela aurait eu sa place dans la série. Je ne sais pas si cela lui rendrait justice, et je pense que les deux parties le savaient. »

L’actrice confie également ne pas vouloir « jouer la grosse copine ». « Je ne veux pas jouer ça, et je pense qu’ils ne voulaient pas ça non plus. » La saison 2 ressemblait à « une lutte pour les deux parties », a-t-elle ajouté. « Sam, moi. C’était une lutte pour trouver sa suite. Donc c’était vraiment très blessant de le regarder et de voir les fans être contrariés. J’avais juste l’impression que c’était peut-être comme si j’avais un peu dépassé mon temps ? Donc, pour moi, ça faisait du bien de se dire : ‘D’accord, je ne m’inquiète pas pour ça et on ne s’en soucie pas tous les deux’ parce que c’est épuisant. »

Pour Ferreira, Levinson écrit uniquement pour « des choses auxquelles il s’identifie » et « je ne pense pas qu’il s’identifie à Kat », a-t-elle dit, notant que son départ a finalement « été une bonne chose ».

Si Levinson travaillait avec d’autres scénaristes qui pourraient apporter leur expérience et un autre regard, ce genre de problème n’arriverait pas, mais il refuse et préfère tout écrire lui-même. Il ne peut pas aller très loin s’il s’entête à tout écrire sans consulter d’autres scénaristes. Cela limite grandement les capacité d’une série, d’autres perspectives sont importantes. (Seul l’épisode spécial sur Jules a été écrit en collaboration avec son interprète Hunter Schafer).

Lorsque la série controversée pour adolescents a fait ses débuts en 2019, Kat, personnage ‘body-positive’ et ‘sex-positive’, est rapidement devenue une favorite des fans. La deuxième saison l’a vue devenir autonome et résoudre des problèmes d’image corporelle, mais la mise à l’écart du personnage a suscité des critiques de la part des téléspectateurs qui pensaient qu’elle méritait mieux.

Source : Armchair Expert / Crédit ©HBO